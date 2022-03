Cela fait presque un an que le parking a ouvert ses portes près du rond-point Serra, les surfaces commerciales étaient jusqu'à présent vides.

Pôle d'échange Luxexpo

Deux magasins pour le parking

(S.MN. avec David THINNES) Début mai 2021, le parking Gernsback a ouvert ses portes au rond-point Serra. Les surfaces commerciales prévues sur ce pôle d'échange étaient jusqu'à présent vides. Or, des magasins devraient y ouvrir, un an après la mise en service du parking. «Opening soon» (ouverture prochaine) est inscrit sur l'une des faces - là où le traiteur Kaempff-Kohler va ouvrir une filiale.

Le locataire de ce local de 190 mètres carrés était déjà connu depuis un certain temps. Pour l'autre surface, de 130 mètres carrés, il a fallu chercher un locataire un peu plus longtemps. Interrogé par Luxemburger Wort, le maître d'ouvrage, le fonds Kirchberg, annonce maintenant que la chaîne de fast-food Subway y ouvrira un magasin. Le parking dispose de places de stationnement pour 595 voitures sur cinq étages et de 16 stations pour voitures électriques.

Le ministère de la Justice s'installe

Depuis mars 2018, la gare routière nouvellement créée fonctionne à cet endroit. Dans les deux bâtiments, 10.410 mètres carrés de bureaux sont également encore prévus. Le fonds Kirchberg loue ces surfaces à l'État. Interrogé par le LW, le ministère de la Justice confirme l'emménagement dans ces locaux dans le courant de l'année prochaine. «La date exacte dépendra de l'avancement des travaux», précise-t-on. Le ministère de la Justice loue au total 3.966,14 mètres carrés, répartis sur les deux bâtiments.

