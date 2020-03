Des quatre ressortissants grand-ducaux mis en quarantaine dans l'hôtel H10 Costa Adeje Palace depuis le 24 février, seuls deux sont encore sur place. Les autres, arrivés le 24 à l'hôtel, avaient déjà pu repartir le week-end dernier.

Deux Luxembourgeois toujours en quarantaine à Tenerife

Ils étaient 14 clients de LuxairTours, dont quatre Luxembourgeois, placés en quarantaine dans la prison dorée de l'hôtel H10 Costa Adeje Palace sur l'île de Tenerife depuis le 24 février. En cause, la découverte d'une infection au coronavirus chez un couple de touristes italiens y séjournant. Près de deux semaines plus tard, ils ne sont plus que six, dont deux Luxembourgeois. «Comme ils n'étaient arrivés sur place que le lundi 24» alors que les personnes contaminées avaient déjà quitté l'établissement, «les huit autres ont pu rentrer chez eux déjà le week-end dernier», précise le tour opérateur.

Les six personnes toujours aux Canaries «vont subir un ultime contrôle médical ce vendredi», dit le porte-parole de LuxairTours. «Dans le cas où il se révèle négatif, ils pourront alors théoriquement rentrer ce week-end», ajoute-t-il. Et comme dans le cas de leur huit compagnons d'infortune déjà rentrés, il n'y a aucune consigne particulière les concernant à leur retour, «puisque ce sont des personnes saines».

Quatre Luxembourgeois confinés à Tenerife Selon le ministère des Affaires étrangères, quatre ressortissants grand-ducaux sont actuellement «placés sous contrôle sanitaire» dans l'hôtel H10 Costa Adeje Palace. En cause, la découverte d'une suspicion d'infection au coronavirus chez un touriste y séjournant.

Quant à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace, fermé ces deux dernières semaines pour d'évidentes raisons sanitaires, il devrait rouvrir ses portes à la clientèle dès la semaine prochaine. Il figure d'ailleurs toujours bel et bien dans la catalogue de voyages de LuxairTours. «C'est tout à fait normal», précise le tour opérateur, «l'hôtel n'y est pour rien. Nous avons bien sûr stoppé les réservations depuis le 24 février, mais une fois désinfecté, il figurera à nouveau dans notre offre».

Pour rappel, le Luxembourg compte officiellement depuis jeudi deux patients infectés par le Covid-19. Tous les deux ont été contaminés dans le nord de l'Italie et sont pris en charge au Centre hospitalier de Luxembourg.