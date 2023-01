Deux personnels du CGDIS, Yves Legil et Jérôme Jaeger, sont déployés depuis trois semaines à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour une mission humanitaire, suite à des inondations meurtrières et dévastatrices.

Inondations meurtrières

Deux Luxembourgeois portent secours à Kinshasa

Pascal MITTELBERGER Deux personnels du CGDIS, Yves Legil et Jérôme Jaeger, sont déployés depuis trois semaines à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour une mission humanitaire, suite à des inondations meurtrières et dévastatrices.

«Durant la saison des pluies, il y a toujours des inondations, les gens sont habitués à cela. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus violent. De mémoire d'habitants, la situation n'a jamais été aussi grave. Des quartiers entiers ont été complètement inondés, puis il y a eu de la boue. Les canalisations, quand elles existaient, ont explosé, les eaux usées se sont répandues…»

A l'autre bout du fil, Yves Legil, du CGDIS, résume la catastrophe qu'a vécue Kinshasa il y a un mois de cela. Les 12 et 13 décembre derniers, la capitale de la République démocratique du Congo a été frappée par des fortes pluies et des inondations. Le bilan humain est terrible: plus de 120 morts. Le bilan matériel est tout aussi conséquent: près de 300 maisons ont notamment été détruites dans des glissements de terrain, des quartiers ont été ravagés.

7 Les pluies ont creusé de nouvelles rivières. Les maisons situées au bord peuvent s'écrouler à tout moment. Photo:DR/CGDIS/Yves Legil

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les pluies ont creusé de nouvelles rivières. Les maisons situées au bord peuvent s'écrouler à tout moment. Photo:DR/CGDIS/Yves Legil Yves Legil et Jérôme Jaeger. Photo:DR/CGDIS/Yves Legil Les pluies torrentielles et les inondations ont emporté près de 300 maisons, et ont charrié des tonnes de déchets qui contaminent l'eau. Photo:DR/CGDIS/Yves Legil L'équipe de l'UNDAC a un rôle de coordination des aides et d'évaluation des besoins. Photo:DR/CGDIS/Yves Legil Des quartiers entiers de Kinshasa ont été inondés. Photo:DR/CGDIS/Yves Legil A partir d'observations sur le terrain, l'équipe de l'UNDAC liste les priorités. Photo:DR/CGDIS/Yves Legil Des quartiers entiers de Kinshasa ont été inondés. Photo:DR/CGDIS/Yves Legil

Ce paysage de désolation, c'est le quotidien d'Yves Legil depuis le 22 décembre. Ce jour-là, il s'est envolé pour l'Afrique centrale. Le 26, il a été rejoint par son collègue Jérôme Jaeger. Les deux hommes, membres du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires du CGDIS, participent aux opérations de secours.

Les fortes pluies ont littéralement creusé de nouvelles rivières, avec des maisons qui se trouvent désormais au bord et risquent de s'effondrer. Yves Legil, CGDIS

Yves Legil est responsable de l’équipe d’intervention d’urgence du système des Nations unies pour l'évaluation et la coordination de catastrophes (UNDAC). Jérôme Jaeger, quant à lui, apporte ses compétences dans le domaine de la logistique.

Qu'est-ce que l'UNDAC? L'UNDAC a un rôle essentiel de coordination en cas de catastrophe. «C'est une équipe spécialisée, formée par les Nations Unies, appelée à se déployer rapidement», explique Yves Legil. En quelques heures, voire quelques jours. «C'est une équipe internationale, poursuit-il, qui a comme mission de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, de donner des conseils pour la gestion de la crise. Il y a aussi une évaluation sur le terrain pour dresser un rapport, sur la base duquel sont décidées les aides.»

«Kinshasa est une ville très étendue et très pauvre. Il y a le centre, avec les commerces, les ambassades. Et tout autour, des quartiers où vivent les gens, dans ce qu'ils appellent des maisons…» Plutôt des bidonvilles, avec des constructions précaires, et où les règles d'urbanisme n'existent pas, ou ne sont pas respectées. C'est dans ces zones, au relief parfois marqué, que les inondations ont fait de gros dégâts.

Eviter la malaria ou le choléra

Deux risques principaux sont très vite apparus. Le premier, ce sont les eaux usées qui se répandent et contaminent l'eau potable, la nourriture et donc les habitants. Le second, c'est l'érosion des terrains. «Il y a eu des glissements, des éboulements. Mais ce qui est tout aussi grave, c'est que les fortes pluies ont littéralement creusé de nouvelles rivières, avec des maisons qui se trouvent désormais au bord et risquent de s'effondrer.»

Les besoins sont donc énormes et multiples. Les premières aides sont déjà parvenues à Kinshasa, mais le travail ne fait que commencer. «Nous avons défini comme besoin primaire les abris, les logements car des gens ont tout perdu. La deuxième priorité, c'est d'agir dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour éviter des maladies comme la malaria ou le choléra. Et la troisième priorité, c'est la protection des enfants, des femmes et des personnes vulnérables dans ce contexte de crise.»

Nos familles ne sont pas toujours heureuses de nous voir partir, mais ça fait partie de notre métier. Yves Legil, CGDIS

Outre sa mission de coordination des aides de court terme, Yves Legil et son équipe de l'UNDAC ont donc analysé, évalué la situation pour définir les aides à moyen et long terme. Le but est que «les différentes agences des Nations Unies, les ONG, les bailleurs puissent planifier leurs actions».

Ce n'est évidemment pas la première fois qu'Yves Legil et Jérôme Jeager sont déployés sur de tels théâtres pour des missions humanitaires, sous différents mandats, ONU ou autres. «La dernière c'était il y a un an, lors du tremblement de terre en Haïti. Il y a aussi eu le Népal, la Jordanie...»

Bientôt de retour

La particularité, avec ces inondations à Kinshasa, c'est que le déploiement des deux secouristes du CGDIS s'est déroulé à Noël, alors qu'ils étaient prêts à passer les fêtes en famille. «Mais on s'est rendu compte qu'il y a souvent des missions autour de Noël, souligne Yves Legil. Je me rappelle être parti pour le tsunami en Thaïlande en 2004 à la même période. Jérôme Jaeger est aussi parti au Soudan, pour la création de camps de réfugiés, au moment de Noël. Nos familles ne sont pas toujours heureuses de nous voir partir, mais ça fait partie de notre métier.»

Leurs familles, les deux Luxembourgeois vont pouvoir les retrouver dans quelques jours. Un premier groupe de secouristes, dont ils font partie, quittera Kinshasa le 13 janvier. Le reste de l'équipe rentrera de République démocratique du Congo le 18 janvier.

