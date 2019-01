Jean Asselborn confirme que deux ressortissants luxembourgeois se trouvent actuellement en Thaïlande dans les zones concernées par la tempête Pabuk.

Deux Luxembourgeois bloqués en Thaïlande

Jean Asselborn confirme que deux ressortissants luxembourgeois se trouvent actuellement en Thaïlande dans les zones concernées par la tempête Pabuk.

(ChB) - Pabuk, première tempête tropicale à frapper le royaume depuis 30 ans, a entraîné des vents violents soufflant jusqu'à 75 km/h, des vagues de trois à cinq mètres de haut et des pluies torrentielles provoquant de nombreuses inondations.



Des centaines de touristes bloqués sur les îles du golfe de Thaïlande Des centaines de touristes sont bloqués sur les îles du golfe de Thaïlande, avec des aéroports régionaux fermés et des bateaux à quai à cause de la tempête tropicale Pabuk qui frappait de plein fouet vendredi cette zone très prisée des vacanciers.

Près de 30.000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation à la suite des inondations et des pannes de courant causées par le passage dans le sud de la Thaïlande de la tempête Pabuk qui a épargné les îles très touristiques du golfe.



Cependant des touristes y sont toujours bloqués, dont des citoyens luxembourgeois: une personne sur l'île Koh Yao Yai et une personne sur l'île de Ko Phangan, confirme le ministre des Affaires étrangères.

"La cellule consulaire du ministère et l'ambassade à Bangkok ont été en contact régulier avec les ressortissants luxembourgeois dont ils connaissaient la présence dans la région affectée pour s'enquérir de leur situation sur place et afin de leur communiquer les informations et consignes officielles des autorités locales."

En cas de problèmes dans des zones sinistrées ou menacées par des phénomènes naturels à l'étranger, les missions diplomatiques et consulaires luxembourgeoises ainsi que la cellule consulaire du MAEE assistent les ressortissants luxembourgeois qui se trouvent en difficulté voire en détresse.

Depuis mai 2018, le ministère a également mis en place un outil digital (Lëtzbuerger am Ausland) via le site de guichet.lu, ainsi que celui du MAEE, permettant aux ressortissants luxembourgeois de pouvoir enregistrer en ligne, et sur une base volontaire, leurs déplacements. Les ressortissants luxembourgeois résidant à l'étranger sont également invités à s'enregistrer auprès de l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, accréditée dans le pays où ils séjournent.