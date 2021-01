Pour la première fois depuis mi-octobre, le virus n'a causé aucun décès en 48 heures. La vigilance reste de mise car 119 cas positifs ont été détectés en une journée, selon le ministère de la Santé.

Deux jours sans victime, une première depuis trois mois

Pour la première fois depuis mi-octobre, le virus n'a causé aucun décès en 48 heures. La vigilance reste de mise car 119 cas positifs ont été détectés en une journée, selon le ministère de la Santé.

Le gouvernement luxembourgeois se veut prudent sur la gestion de la crise. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) ont annoncé lors d'une conférence de presse ce vendredi que les mesures actuelles pour faire face à l'épidémie resteraient en vigueur jusqu'au 21 février.

L'épidémie décélère encore dans le Grand-Duché, puisque pour le deuxième jour consécutif, aucune nouvelle victime du covid n'a été comptabilisée, même si le virus a déjà causé la mort de 562 personnes depuis mars.

Le virus reste actif, 119 personnes ont en effet été testées positives au covid sur 6.406 tests effectués ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé.

Depuis mars, le Luxembourg dénombre donc 49.438 cas dépistés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



77 malades atteints du virus sont toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 14 en soins intensifs. 43 patients suspectés d'être atteints du covid ou isolés étaient aussi soignés en centre hospitalier ces dernières 24 heures.

La campagne de vaccination avance puisque 704 volontaires ont reçu une première dose de vaccin ces dernières 24 heures. En revanche, personne n'a reçu de seconde injection. 6.897 hommes et femmes ont donc déjà été vaccinés au Grand-Duché.



Alors que plus de 96 millions de cas de coronavirus ont déjà été détectés depuis le début de la pandémie, certains gouvernements durcissent toujours plus leurs restrictions. Celui du Japon a ainsi approuvé deux projets de loi vendredi qui prévoient notamment des peines de prison allant jusqu'à un an pour les personnes positives qui refuseraient d'être hospitalisées. Les bars et restaurants ne fermant pas à 20h (comme le prévoit l'état d'urgence en vigueur) devraient également s'acquitter d'une amende allant jusqu'à 500.000 yens, soit 4.000 euros.

