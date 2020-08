A moins que la situation sanitaire ne se détériore, le traditionnel rendez-vous de l'été des commerçants aura bien lieu dans les rues de la capitale mais les gestes barrières seront d'application. Les festivités débuteront le samedi 29 août pour le quartier de la gare et le lundi 31 août pour le centre de la ville.

Luxembourg 2 min.

Deux jours de fête pour la braderie 2020

A moins que la situation sanitaire ne se détériore, le traditionnel rendez-vous de l'été des commerçants aura bien lieu dans les rues de la capitale mais les gestes barrières seront d'application. Les festivités débuteront le samedi 29 août pour le quartier de la gare et le lundi 31 août pour le centre de la ville.

(ER avec DL) - Après avoir fêté son 90e anniversaire, il y a douze mois, la célèbre braderie de Luxembourg aurait pu faire l'impasse en 2020 pour cause de pandémie de covid-19. Mais que les amateurs de bonnes affaires se rassurent, elle aura bien lieu même si, mesures sanitaires obligent, des adaptations seront inévitables.



«La commune nous a donné l'autorisation de mettre en place une braderie mais les distances de sécurité et les règles d'hygiène devront être respectées», a expliqué à nos confrères du Luxemburger Wort Guill Kaempff, le président de l'association des commerçants de la Ville de Luxembourg.

La Grande Braderie souffle 90 bougies Le 2 septembre 1929, Luxembourg-Ville organisait sa première fête destinée aux commerçants et aux familles. Un événement qui perdure et se répète ce lundi. Rétrospective en images.

«Nous ne faisons rien qui ne soit conforme à la réglementation en vigueur. Nous organisons cette manifestation selon les règles du gouvernement, les gestes barrières devront être de rigueur à tout moment», précise de son côté Serge Wilmes.

Le premier échevin CSV de la Ville de Luxembourg chargé des relations avec les commerçants, évoque également la complexité de la situation. «Nous devons trouver un équilibre entre d'une part le commerce de détail qui souffre et d'autre part la santé».

Uniquement pour les commerçants de la Ville

Le traditionnel «Kiermesméindeg» devrait donc se dérouler aux dates habituelles. A noter cependant que si les magasins de la ville haute installeront leurs stands le lundi 31 août, le quartier de la gare aura lui ouvert deux jours plus tôt, soit le samedi 29 août.

Autre changement par rapport à l'édition précédente, les vendeurs ambulants, qui sont habituellement présents dans les rues de la capitale, ne seront pas admis cette année. Les étals seront donc exclusivement réservés aux commerçants qui disposent d'un magasin dans la ville haute ou dans le quartier de la gare. Quant à l'offre gastronomique, des échoppes de nourriture et vente de boissons seront autorisées mais à certains endroits bien précis.

Pour rappel à cause de la pandémie de covid-19, la traditionnelle Schueberfouer a également dû s'adapter, ce qui a obligé la Ville a mettre sur pied une foire de taille plus modeste et a proposé de nouvelles activités durant l'été.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.