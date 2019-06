Retraite aux flambeaux, feu d'artifice de 17 minutes au-dessus du Pont Adolphe, défilé militaire avec survol d'avions, concerts, animations familiales,... découvrez le programme de la Fête nationale luxembourgeoise qui démarre samedi en fin de journée.

Deux jours de Fête nationale en un clin d'œil

Le 23 juin, c'est le jour retenu pour célébrer la Fête nationale depuis 1962. Avant cette date, c'était le 23 janvier, jour de l'anniversaire de la Grande-Duchesse Charlotte, la mère du grand-duc Jean qui nous a quitté le 23 avril de cette année. Il y a tout juste deux mois.

Pour la fête nationale, tout démarre et s'achève au palais grand-ducal en plein cœur de Luxembourg-Ville. Samedi à 16 heures, la relève de la garde devant le palais ouvrira le bal tandis qu'il prendra fin dimanche soir, derrière ses murs, après la réception donnée par le couple grand-ducal. C'est lui qui sera à l'honneur durant ces quasi deux jours de festivités célébrées dans tout le pays.

Réception de clôture de la Fête nationale 2018 au palais grand-ducal. Photo: Guy Wolff

Découvrez le programme officiel en un clin d’œil:

Samedi 22 juin 2019



Relève devant le palais grand-ducal



C'est à 16 heures que démarre très officiellement les festivités par une mise en scène rôdée comme du papier à musique: la relève de la garde militaire sur le parvis du palais à Luxembourg qui attire toujours beaucoup de curieux. Mieux vaut y être bien en avance. Une parade spectaculaire accompagnée par la Musique militaire qui sera effectuée cette année par un détachement d'honneur de l'armée, sous le commandement du lieutenant en 1er Pol Wagener.



Guillaume et Stéphanie à Esch-sur-Alzette

La tradition veut que le couple grand-ducale héritier, se rende dans la deuxième ville du pays, la veille de la Fête nationale. A partir de 17 heures, ils se retrouvent au centre d'énormes festivités et ferveur populaire, le drapeau luxembourgeois étant constamment agité sur tout leur parcours.



Celui-ci passe nécessairement par la place de la Résistance où l'attendront cette fois le vice-président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, le Vice-Premier ministre, Félix Braz, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding et le bourgmestre d'Esch-sur-Alzette, Georges Mischo.



Avant d'assister à l'«Escher Volleksfest» où le couple doit allumer le traditionnel feu de camp des scouts luxembourgeois, Guillaume et Stéphanie monteront saluer la foule depuis le balcon de l'Hôtel de Ville.

Le couple grand-ducal au château Bourscheid

Après avoir été honorés par les habitants de Larochette et leur jeune bourgmestre aux origines capverdienne fraîchement élue, en 2018, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se rendront samedi à 17 h30 au château de Bourscheid, au nord-est du pays.

Le couple grand-ducal sera accueilli en fin d’après-midi par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, le ministre de la Fonction publique, Marc Hansen, le ministre de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes, et par la bourgmestre de la commune de Bourscheid, Annie Nickels-Theis. Tous visiteront le château, construit il y a plus de mille ans. Avant le bain de foule du couple grand-ducal, la bourgmestre, présentera les travaux de rénovation.

Retraite aux flambeaux et feu d'artifice à Luxembourg

C'est l'événement populaire de la fête de la nation. A partir de 21h30, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, accueillis par le bourgmestre de Luxembourg-Ville, Lydie Polfer, et le premier échevin, Serge Wilmes, s'installe sur la tribune officielle installée au coins du boulevard F.D. Roosevelt et de la rue de la Congrégation pour suivre la traditionnelle retraite aux flambeaux.

Ils verront défiler pas moins de 2.000 personnes et des chars qui formeront un immense cortège d'associations composé de sapeurs-pompiers, de différentes associations et sociétés locales de la Ville de Luxembourg, de guides et scouts ainsi que de groupes de percussion, de musique, de chant et de folklore.



Le point d'orgue de la soirée étant le feu d'artifice tiré à partir du Pont Adolphe à 23 heures. Il doit durer 17 minutes cette année.

Concerts et animations en centre-ville

Dès 18h30, la Place Guillaume II s'animera musicalement à Luxembourg-Ville avec les groupes «Bigguddies», «Toxkäpp» (20h30), «Schëppe 7» (22h30), «De Läb» (23h30) et «Moof» (1h15).

En plein d'autres lieux de la capitale comme la place d'Armes, le Plateau du Saint-Esprit, la Corniche, la place de la Constitution, la place du Théâtre, la place Auguste Engel, la place des Bains, la place de Strasbourg, la Grand-Rue, des groupes musicaux joueront jusque tard dans la nuit.



