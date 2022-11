La police luxembourgeoise lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Daiana et Leyla, qui ont disparu depuis plusieurs jours.

Deux jeunes filles ont disparu depuis plusieurs jours

La police luxembourgeoise lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Daiana et Leyla, qui ont disparu depuis plusieurs jours.

Aucune d'entre elles n'a donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Leyla Théis, âgée de 16 ans, a disparu la première, le jeudi 3 novembre dernier, selon le dernier bulletin de la police grand-ducale. La jeune fille de corpulence mince mesure 1,60m, a les cheveux bruns et courts et elle porte des lunettes. Avant de disparaître, elle était vêtue d'un pantalon noir, d'un sweat à capuche de la même couleur, d'une veste bleue et de baskets blanches. D'après les agents, Leyla est susceptible de se trouver aux alentours d'Esch-sur-Alzette ou de Luxembourg-Ville.

Quelques jours plus tard, le samedi 5 novembre, c'est Daiana Margarida Dos Reis Martins qui disparaît. Âgée de 15 ans, la jeune fille était vêtue d'une veste grise, d'un jean bleu et de baskets blanches lorsqu'elle a été aperçue pour la dernière fois. Elle pourrait se trouver à Diekirch, Ettelbruck ou dans la capitale.

La police souligne que pour l'heure, rien n'indique que ces deux disparitions soient liées. Toute personne en possession d'informations permettant de retrouver les deux adolescentes sont invitées à contacter le commissariat de Diekirch/Vianden au (+352) 244 80 1000 ou à l'adresse police.diekirchvianden@police.etat.lu.

