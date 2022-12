Les policiers ont fort à faire avec une vague de cambriolages au Luxembourg. Et parfois, ils font face à des situations surprenantes.

Deux hommes s'endorment sur le lieu de l'effraction

(pam) - Après l'interpellation d'un cambrioleur grâce à l'intervention de deux habitants mercredi soir à Bonnevoie, la police grand-ducale continue d'avoir du pain sur la planche en cette fin d'année avec, là encore, une histoire plutôt insolite.

Un mineur braque un bureau de tabac à Hollerich Après s'être enfui des lieux, le suspect a rapidement été retrouvé par les forces de police.

Jeudi matin, vers 5h30, la police a été informée d'un cambriolage dans un appartement de la rue Pierre Kohner, à Luxembourg-Cents. Des patrouilles se rendent sur place et les agents surprennent deux hommes en flagrant délit.

Pour accéder à l'appartement, situé au premier étage d'un immeuble, ils s'étaient servis d'une chaise de jardin qui leur a permis de grimper sur le balcon et d'entrer par effraction dans le logement.

Surpris en plein sommeil par la police

Dans l'appartement, les policiers ont trouvé deux sacs à dos contenant des bijoux et un ordinateur portable. Les deux individus étaient également en possession d'un couteau, d'un marteau et d'un spray au poivre.

Mais alors qu'ils enquêtaient sur ce cambriolage, les agents en ont constaté un autre, tout près de là, dans un local pour les scouts situé rue du Cents. Une fenêtre du bâtiment avait été brisée et la porte du garage était ouverte. A l'intérieur, les policiers sont tombés nez-à-nez avec... deux jeunes hommes endormis, immédiatement interpellés et conduits au poste.



Leur lien avec les deux premiers cambrioleurs a pu être établi. Sur ordre du parquet, trois des quatre hommes ont été présentés à un juge d'instruction.

Encore de nombreux cambriolages

Par ailleurs, la police fait savoir que, malheureusement, la série de cambriolages (ou tentatives) se poursuit, et la liste est longue, rien que pour le jeudi 29 décembre: une effraction dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble de la rue Spierzelt à Bertrange; un cambriolage dans un appartement de la rue Wurth Paquet à Luxembourg avec vol de bijoux, de chaussures et de plusieurs sacs à main; d'autres encore rue de Hesperange à Bonnevoie, rue André Duchscher dans le quartier de la gare de la capitale et dans une maison de la rue de la Fontaine à Tétange.

A chaque fois, des plaintes ont été déposées et des enquêtes ont été ouvertes.

