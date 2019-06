Les deux appareils qui doivent être livrés au second semestre 2019 permettront de créer la première «composante aérienne» de l'armée luxembourgeoise qui ne dispose d'aucun aéronef pour l'heure, et renforceront la toute petite flotte de la police.

Deux hélicoptères aux missions doubles

Maurice FICK

Tripler la flotte actuelle de la police grand-ducale et créer le premier escadron de l'armée luxembourgeoise. Tels sont les objectifs des deux hélicoptères H145M achetés auprès d'Airbus en juillet 2018. Ils seront opérationnels début 2020.



Qualifiée d'«embryonnaire» dans les lignes directrices de la politique de défense du Luxembourg à l'horizon 2025 et au-delà, la «composante aérienne» de l'armée luxembourgeoise est vouée à un «développement conséquent» à l'avenir est indiqué dans le document qui présente la politique de défense nationale.



«Double usage»

Dans sa réponse au député, Sven Clement (Piraten), publiée ce vendredi 7 juin, le ministre de la Défense, François Bausch (déi gréng) explique que les deux engins seront exploités conjointement selon les besoins de la police ou de l'armée sur le sol luxembourgeois ou en dehors des frontières. Les deux hélicoptères achetés sur le budget de la Défense et dont les frais d'exploitations seront à charge de la Police.

C'est la politique du «double usage», entendez civil et militaire. Ces hélicoptères seront utilisés «aussi bien sur le plan national que dans le cadre de missions à l'étranger» et devront profiter à «d'autres acteurs et départements».

Les deux futurs appareils permettront de renforcer considérablement les missions aériennes de la police puisqu'ils tripleront le nombre d'hélicoptères policiers et permettent aussi au Luxembourg de répondre à ses engagements auprès de l'OTAN. A savoir, atteindre l'objectif de 2% du PIB à moyen terme, comme le Luxembourg s'y était engagé en 2014. D'ici 2020, le Luxembourg s'est aussi engagé à passer de 0,4% à 0,6% d'effort de défense par rapport au PIB.



Le ministre Etienne Schneider (2e en partant de gauche), avait annoncé le 27 juillet 2018 la commande ferme par la Défense luxembourgeoise de deux hélicoptères multi-rôle Airbus du type H145M. Photo: EMA

La «composante aérienne» dont le Luxembourg entend se doter passera rapidement à cinq hélicoptères puisqu'en mars 2018, lors de la visite d'Etat du couple grand-ducal en France, l'ex-ministre de la Défense, Etienne Schneider avait expliquer que «le Luxembourg va acheter trois hélicoptères pour l'armée qui seront mis à disposition de l'OTAN en cas de crise mais qui seront également à disposition du Luxembourg en cas de catastrophe naturelle pour évacuer des personnes. C'est un moyen dont nous ne disposions pas jusqu'ici. Additionnellement à ces trois hélicoptères de transport pour l'armée nous aurons également deux nouveaux hélicoptères pour la police grand-ducale».

145 millions d'euros



Les trois hélicoptères militaires à disposition de l'OTAN coûtent autour de 125 millions d'euros, selon Etienne Schneider. L'enveloppe pour les deux hélicoptères à double usage s'élève à 20 millions d'euros.



Avec la Direction de la défense et la Police, c'est l'agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) à Capellen qui a mené le processus d'acquisition des deux hélicoptères. La NSPA négociera d'ailleurs le contrat de service pour l'exploitation des hélicoptères, qui aidera à mettre en place la composante aérienne au sein de l'armée et «un pôle gouvernemental aérien à double usage au Findel».

Outre les missions de surveillance et de recherche de personnes disparues, les missions des deux nouveaux hélicoptères incluront les cas d'urgences ou de catastrophes au Luxembourg et au-delà de ses frontières.



L'A400M livré en fin d'année



Un autre énorme achat militaire luxembourgeois (197,3 millions d'euros) est actuellement dans les tuyaux. La construction du transporteur militaire A400M -qui servira à appuyer les armées luxembourgeoise et belges dans les opérations de secours et de crise- s'achève actuellement dans l'usine Airbus de Séville.



Comme l'a appris la délégation luxembourgeoise qui s'est rendue en Espagne le 30 avril 2019, l'avion sera officiellement mis en service début 2021. La livraison de l'A400M avait été retardée de maintes fois en raison de diverses pannes. Initialement elle était prévue en février 2019.



En date du 30 avril 2019 une délégation belgo-luxembourgeoise s'est rendue à Séville en Espagne afin de visiter l'usine de montage d'Airbus dans le cadre du lancement de l'assemblage final de l'avion #A400M luxembourgeois. @BelgiumDefence https://t.co/Znbkh72rMe pic.twitter.com/905N8fXkGP — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) 30 avril 2019