A partir du dimanche 3 novembre, le service nocturne et gratuit de transports en commun passera de 4 à 7 lignes à Luxembourg. De quoi ravir les noctambules pour les prochains week-ends d'hiver.

Deux fois plus de City Night Bus pour la capitale

Les bus de la Ville de Luxembourg ont transporté plus de 40 millions de passagers l'an passé. Et une partie de ces usagers ont notamment pu apprécier les cars mis à disposition chaque nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. A l'approche des fêtes, un joli cadeau attend les habitués de ce service puisque décision a été prise de desservir de nouveaux quartiers.

Les City Night Bus vont ainsi plus que doubler en un claquement de doigts. Ils fonctionnaient sur 4 lignes, les voilà passant à sept lignes dès ce dimanche 3 novembre. «Il faut adapter nos services aux nouvelles habitudes de vie», indique Patrick Goldschmidt à l'heure de présenter l'ensemble du dispositif. Et l'échevin à la mobilité de la capitale (DP) de prévenir: «Il ne s'agit pas d'un test mais bien d'une nouvelle étape dans le développement de notre offre». Mais une chose ne changera pas, elle: la gratuité des voyages proposés, jusqu'à 3h30 du matin.

Le tram avance, les bus s'adaptent Dès le 3 novembre, bien des changements attendent les usagers des bus (RGTR comme AVL) et tout particulièrement au centre-ville. Avancée du tramway oblige, les lignes doivent adapter leurs parcours et arrêts. Mais bonne nouvelle: le chantier reste dans le bon timing.

A compter de la semaine prochaine, les City Night Bus assureront des navettes supplémentaires vers les quartiers de Hamm, Pulvermühl, Weimeshof, Mühlenbach, Rollingergrund, Beggen ou Dommeldange. Le réseau des lignes «CM» adoptera la configuration suivante:

Ligne CN1 : P+R Bouillon, gare, parking Glacis, Clausen, Neudorf, Cents (inchangée)

: P+R Bouillon, gare, parking Glacis, Clausen, Neudorf, Cents (inchangée) Ligne CN2 : Bonnevoie-Nord, Gasperich, Cessange (ancienne ligne CN3)

: Bonnevoie-Nord, Gasperich, Cessange (ancienne ligne CN3) Ligne CN3 : Bonnevoie-sud, Hamm, Pulvermühl

: Bonnevoie-sud, Hamm, Pulvermühl Ligne CN4 : Kirchberg, Weimershof

: Kirchberg, Weimershof Ligne CN5 : Kirchberg, Weimerskirch, Mülhlenbach, Rollingergrund

: Kirchberg, Weimerskirch, Mülhlenbach, Rollingergrund Ligne CN6 : Eich, Beggen, Dommeldange

: Eich, Beggen, Dommeldange Ligne CN7: Limpertsberg, Merl, Belair (ancienne ligne CN2)

Les lignes et leur circuit sont à retrouver sur la nouvelle application mise en service par le ministère de la Mobilité ou sur le site de la Ville.