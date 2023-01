Les médecins du pays ont examiné plus de 44.000 écoliers en 2021 et 2022.

Deux fois plus d'adolescents obèses au Luxembourg en 4 ans

Le nombre d'adolescents obèses au Luxembourg a plus que doublé depuis 2018. Au cours des années scolaires 2021 et 2022, 12 % des 11.000 élèves qui ont subi des contrôles de santé obligatoires dans les écoles secondaires avaient un indice de masse corporelle (IMC) correspondant à des niveaux considérés comme obèses, a déclaré Georges Engel (LSAP) en réponse à une question parlementaire posée par la parlementaire CSV Nancy Arendt. Cela représente une augmentation de près de 7 points de pourcentage par rapport à 2018 et 2019, a précisé le ministre des Sports.

À l'école primaire, la proportion d'enfants considérés comme obèses, selon leur niveau d'IMC, a à peine bougé entre 2018 et 2022, oscillant autour de 5%, a par ailleurs indiqué le membre du gouvernement. Les médecins ont examiné plus de 32.000 élèves du primaire âgés de 4 à 12 ans entre 2021 et 2022.



Les chiffres du ministère des Sports suggèrent que les médecins ont identifié 3.000 enfants obèses au Luxembourg lors des examens médicaux de routine. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un IMC supérieur à 30,0 est considéré comme «obèse», tandis que les niveaux compris entre 25,0 et 29,9 sont classés comme «pré-obésité», les niveaux d'IMC compris entre 18,5 et 24,9 indiquant un «poids normal».

Une étude en cours

Cependant, les données fournies par le gouvernement ne sont que «partielles», a déclaré le ministre. «Le poids des enfants doit être traité avec prudence, car une croissance normale peut contribuer au contrôle du poids», a-t-il ajouté. Une étude nationale sur l'obésité est en cours, mais n'est pas encore terminée, a déclaré Georges Engel.

Cependant, des études menées à l'étranger ont indiqué que le niveau des enfants obèses a augmenté pendant la pandémie, a nuancé le ministre, citant une étude menée aux États-Unis qui a révélé que la part des enfants obèses âgés de 2 à 19 ans est passée de 19,3% en 2019 à 22,4% un an plus tard.

Des études menées en Angleterre ont, elles aussi, trouvé des sauts similaires, a-t-il dit, ajoutant que «l'on pourrait donc supposer que c'est également le cas au Luxembourg».

Selon un rapport conjoint de l'UE et de l'OCDE datant de 2022, un adulte sur six au Luxembourg est obèse ou en surpoids, tandis que les niveaux d'obésité et d'inactivité physique chez les jeunes de 15 ans sont également supérieurs à la moyenne de l'Union, en particulier chez les garçons.

