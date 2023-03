Une femme s'est fait arnaquer par deux escrocs qui se sont fait passer pour des couvreurs dans le but de lui voler ses coordonnées bancaires.

Deux faux couvreurs arnaquent une personne âgée

C'est dans sa propre maison qu'une femme âgée s'est fait escroquer par deux individus. Samedi 11 mars, les escrocs se sont présentés à son domicile de la rue Wurth-Paquet, dans le quartier Belair, aux alentours de 17 heures.

Les conseils pour se prémunir des arnaques financières De l’investissement classique aux propositions les plus atypiques et farfelues, les escrocs qui en veulent à votre argent ne manquent pas d'idées pour parvenir à leurs fins.

Les deux hommes ont prétendu faire des travaux de toiture chez le voisin de la victime, et ont indiqué qu'ils avaient plusieurs briques à remplacer sur la bâtisse de la femme. Ils ont proposé d'effectuer ce travail pour la somme de 20 euros, une offre qu'a acceptée la résidente.

N'ayant pas de liquide sur elle, cette dernière a communiqué ses coordonnées bancaires aux faux couvreurs qui ont prélevé «une somme d'argent plus importante» que celle convenue, indiquent les policiers. Les agents sont à la recherche des deux auteurs de cette escroquerie, et lancent un appel à témoins.

Les hommes recherchés sont d'«origine méridionale», et mesurent environ 1,75 mètre. Ils sont tous deux de corpulence mince, portent des cheveux noirs et courts. Au moment des faits, les deux hommes portaient des pantalons bleu foncé et des sweats à capuche bleu foncé tachés de peinture. Ils parlaient tous les deux français et se déplaçaient à pied.

