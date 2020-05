Deux centres de soins bientôt fermés

Ettelbruck et Grevenmacher seront les deux premiers CSA à cesser leur activité, à compter du 29 mai. Une annonce faite par la ministre de la Santé, signe que l'épidémie au covid-19 ralentit.

Patrick JACQUEMOT Ettelbruck et Grevenmacher seront les deux premiers CSA à cesser leur activité, à compter du 29 mai. Une annonce faite par la ministre de la Santé, signe que l'épidémie au covid-19 ralentit.

Il est des signes qui ne trompent pas. Si la courbe des infections, des morts du covid-19 ou des hospitalisations ne suffisaient à convaincre que l'épidémie régresse, les annonces de Paulette Lenert (LSAP) sont d'autres preuves que la situation s'améliore bien. C'est notamment pour cela que la ministre de la Santé a décidé de fermer, le 29 mai, deux des quatre centres de soins avancés du pays. Avant Esch-Rockhal (le 15 juin) ou le CSA de Luxexpo The Box, les structures d'Ettelbruck et Grevenmacher vont donc être remisées. «Trop peu de personnes s'y rendent désormais.»

Mercredi, en prenant la parole, la ministre a également évoqué la réouverture des maisons médicales. Elles reprendront le cours de leurs activités, normalement, dès le 25 mai. Tout comme Paulette Lenert a invité les malades à reprendre le chemin des cabinets médicaux et des consultations hospitalières. «N'ayez pas peur de reprendre contact avec les médecins; ils savent gérer l'accueil maintenant que l'on sait comment circule l'épidémie. Et puis, il n'est plus question de retarder des traitements, sous peine de complications graves.»

Lundi 25 mai, le gouvernement analysera les derniers relevés sur la pandémie, et le niveau d'immunité de la population. Selon les chiffres, il décidera d'élargir encore un peu plus (ou non) les mesures de déconfinement. Nouvelle étape après les 20 avril et le 11 mai qui avaient marqué la reprise d'abord des chantiers de construction, puis du commerce notamment. «Nous savons que chacune de ces étapes entraînera de nouveaux cas, mais le respect des mesures a jusqu'à présent démontré l'efficacité de notre stratégie. A commencer par le port du masque, qui même s'il peut être contesté ici ou là, a bien un impact comme geste barrière.»

Pas d'optimisme excessif dans le propos toutefois. «C'est juste la mi-temps», note la ministre en équilibre entre un nombre de tests déjà effectués conséquent (plus de 63.000) et un bilan qui compte désormais 107 disparus. Aussi, la ministre invite-t-elle encore chacun à se responsabiliser, en suivant encore bien les mesures de précaution édictées. «La première étape a consisté à tirer très fort le frein à main. La seconde est un redémarrage vers la normalité tout en limitant la propagation», guide Paulette Lenert.

Quand le Premier ministre dévoile 800 millions d'aides nouvelles à l'économie, sa ministre de la Santé avance, elle, d'autres perspectives: bientôt un accès plus libre aux personnes âgées en maison de retraite, une évaluation de la réserve sanitaire (alors que les premiers volontaires quittent le dispositif), la fin petit à petit des diverses hotlines, etc. Pas un mot, par contre en ce 20 mai, sur le décollage manqué du plan national de dépistage au covid-19... Il a débuté timidement mardi, on n'en saura pas plus. Dommage car cette seconde «mi-temps» est attendue avec impatience par la population.

Le mea culpa sur les tests Interrogée sur la bronca soulevée par ses déclarations à la Chambre sur l’inefficacité de certains tests covid-19 employés par des laboratoires du pays, Paulette Lenert a reconnu une formule malheureuse. Et la ministre de rectifier le tir : «Il n'y a pas de tests défectueux ou meilleurs que les autres. Il n'y a pas lieu d'être préoccupé ici. Si différence il y a, c'est bien plus sur la rapidité du test à signaler une reconnaissance de cas que sur la qualité d'évaluation».

