Rapport annuel

Deux cas d'abus sexuels dans l'Eglise rapportés en 2022

Pascal MITTELBERGER Un homme et une femme se sont manifestés auprès de l'archidiocèse l'an passé, pour des faits qui auraient été commis entre 1930 et 1960.

En 2010, l'archidiocèse de Luxembourg a mis en place une hotline pour les victimes, mineurs ou adultes vulnérables, d'abus sexuels par des membres du clergé, des religieux ou d’autres collaborateurs. La même année, une personne a été nommée pour recueillir les témoignages, et recenser et documenter les cas. Depuis 2014, cette personne est le Dr Martine Jungers. Enfin, depuis 2019, l'archidiocèse publie un rapport annuel de ce «point de contact» de l'Eglise catholique luxembourgeoise.

Le rapport pour l'année 2022 vient d'être dévoilé ce jeudi 2 mars 2023. On y apprend que, l'an passé, deux personnes affirmant avoir subi des violences sexuelles se sont manifestées: un homme et une femme, qui ont enfin réussi à se libérer d'un fardeau longtemps tenu secret. «Pour les victimes, les agressions ont eu lieu entre 1930 et 1960. Deux prêtres/religieux ont été cités comme auteurs des agressions», indique l'archidiocèse.

Aucune indication n'est donnée sur l'âge des victimes au moment des faits mais vu la période des agressions, il semblerait qu'elles étaient mineures. On ne sait pas non plus si les prêtres/religieux incriminés sont encore en vie. L'archidiocèse précise néanmoins que «des prestations en reconnaissance des souffrances infligées aux victimes de violences sexuelles dans le domaine de l’Eglise ont été versées dans un cas» et que «tous les signalements ont été transmis au procureur d’État par le vicaire général».

L'archidiocèse de Luxembourg rappelle, d'une part, qu'il applique et suit des « lignes directrices de l’archidiocèse de Luxembourg en matière d’abus sexuels dans le contexte ecclésial à l’égard de mineurs et d’adultes vulnérables». Une version actualisée de ce document est en vigueur, par décret épiscopal, depuis le 28 décembre 2020.

D'autre part, des formations préventives ont été mises en place depuis 2017. Elles doivent être obligatoirement suivies par «tous les employés de l’archidiocèse (prêtres, diacres et collaborateurs laïcs au service pastoral) ainsi que les bénévoles qui sont en contact régulier avec des enfants, des jeunes ou des adultes vulnérables». Cinq formations de ce type ont eu lieu en 2022.

Le point de contact pour les victimes d’abus reste à la disposition des personnes concernées :

• par téléphone au (+352) 621 676 349 (vendredi de 9h à 11h)

• par e-mail: fir-iech-do@cathol.lu

