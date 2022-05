Deux personnes ont été surprises par un habitant en pleine tentative de cambriolage, vendredi midi, dans une maison située près de Steinfort.

Appel à témoins

Deux cambrioleurs sont recherchés par la police

Deux personnes ont été surprises par un habitant en pleine tentative de cambriolage, vendredi midi, dans une maison située près de Steinfort.

Les faits se sont déroulés entre 11h30 et 12h30, ce vendredi. Deux individus ont cherché à s'introduire par effraction dans une maison à Kleinbettingen, située dans la rue du Chemin de fer. Mais ils sont tombés nez à nez avec le propriétaire des lieux, qui a surpris les deux cambrioleurs en flagrant délit.

Les caves des maisons, une cible privilégiée des voleurs Quel est le profil des cambrioleurs au Luxembourg? Quand opèrent-ils le plus souvent? La police explique ce qui se cache derrière les chiffres des cambriolages au Luxembourg.

Ces derniers ont immédiatement préféré prendre la fuite, à bord d'une petite voiture grise, dont la plaque d’immatriculation portait des caractères rouges, selon les premiers éléments d'information recueillis par les agents de police. D'après l'habitant, les deux malfaiteurs seraient âgés d'une trentaine d'années, auraient les cheveux noirs et feraient une taille moyenne. Tous les deux étaient vêtus d'un jean bleu et d'un pull noir.

Toute personne étant en possession d'informations utiles sur cet incident est priée d'en informer le service de police de Capellen, par téléphone au (+352) 244 30 1000 ou par e-mail (police.capellensteinfort@police.etat.lu). Le numéro d'urgence 113 de la police peut également être utilisé.

Cet appel à témoins est lancé alors que la police invite la population à redoubler de vigilance quant aux cambriolages, à l'approche de la saison estivale. Les agents conseillent aux résidents de fermer systématiquement toutes leurs entrées, même pour des absences de courte durée, mais aussi de prévenir le voisinage en cas d'absences prolongées, ainsi que de prévoir un système d'alarme, une minuterie pour la lumière, ou encore d'ouvrir et de fermer régulièrement les volets et relever le courrier. Pour rappel, en 2021, la police avait recensé par moins de 1.649 cambriolages à travers le pays, et 1.467 tentatives.

