SEALIFE Trust et Cargolux unissent leurs forces pour un voyage épique vers le premier sanctuaire de baleines en eau libre du monde.

Luxembourg 1 2 min.

Deux baleines à bord de Cargolux entre la Chine et l'Islande

SEALIFE Trust et Cargolux unissent leurs forces pour un voyage épique vers le premier sanctuaire de baleines en eau libre du monde.

Première compagnie de fret aérien en Europe, Cargolux s'associe à SEALIFE Trust pour le transport de deux bélugas, nommés Little Grey et Little White, sur 6.000 kilomètres entre la Chine et l’Islande au printemps 2019.

Le SEALIFE Trust Beluga Whale Sanctuary est l’un des plus importants dispositifs en termes de protection de dauphins et de baleines en captivité depuis des décennies, et le premier de ce genre pour les cétacés.



Un 747-400 ERF spécialement décoré d’autocollants à l’effigie de Little White et Little Grey a été dévoilé lundi. Cet avion servira au transport des deux baleines et de leur équipe de soigneurs vers le premier sanctuaire de baleines en eau libre du monde.

Lors de leur périple, les baleines seront déplacées par voies terrestre, aérienne et marine, depuis Changfeng Ocean World à Shanghai en Chine vers un sanctuaire naturel dans la vaste baie de Heimaey, une des îles de l’archipel Westman au large de la côte sud de l’Islande.

Un projet unique au monde

Cette baie isolée sera le premier sanctuaire au monde pour bélugas en eau libre, un projet unique au monde en termes de protection marine. L’étendue marine, qui couvre presque 32.000 kilomètres carrés avec une profondeur de plus de 10 mètres a été choisie pour offrir à ces extraordinaires créatures un environnement subarctique plus naturel dans un milieu plus sauvage.

Andy Bool, directeur de SEALIFE Trust: «Nous travaillons avec Little Grey et Little White depuis plusieurs mois pour les préparer à ce voyage qui comprend des équipements spécialisés et des civières sur mesure. Tout ça en coordination avec des experts animaliers qui travailleront sans relâche lors du voyage des bélugas vers leur nouveau domicile».

Comment les animaux voyageront-ils?

Le voyage prendra à peu près 24 heures entre le moment où Little Grey et Little White quitteront Shanghai et celui où ils arriveront au large de l'île Heimaey.

Les bélugas seront placés sur une civière individuelle créée sur mesure pour l’occasion et tenant compte de leurs mensurations, puis placés dans des caisses de transport spécialement conçues avant d’être retirés de leur aquarium par une grue et soigneusement placés dans deux camions.

SEALIFE

Little Grey et Little White seront ensuite acheminés par voie terrestre de Changfend Ocean World à l’aéroport international de Pu Dong ou un avion spécialement affrété les attendra pour le vol vers l’aéroport Keflavik en Islande.

Après le vol, Little Grey et Little White seront transférés à bord de deux camions pour un voyage de deux heures entre l’aéroport et le port maritime avant d’être transportés par ferry vers Heimaey, une traversée de 30 minutes environ.