Luxembourg 2 min.

Deux autres spécialités médicales au programme de l’Uni

Alors qu’à la rentrée prochaine l'Université du Luxembourg proposera un bachelor en médecine, les étudiants pourront prochainement suivre deux nouvelles spécialisations à partir de 2021: l’oncologie et la neurologie.

(DH) - La crise sanitaire a pointé du doigt la dépendance du Luxembourg en matière sanitaire envers les pays voisins. Pour y remédier, étape par étape, le pays s'est engagé sur la voie de la formation de personnels soignants. Après, l'idée d'une école d'infirmières franco-luxembourgeoise, et un bachelor en médecine lors de la prochaine rentrée académique, ce sont deux spécialités, l'oncologie et la neurologie qui seront enseignées à l'Université du Luxembourg.

Pourquoi ces deux spécialités? Tout simplement parce qu'elles viendront compléter les travaux du Luxembourg Institut of Health. En effet, l'organisme de recherche biomédicale public s'est spécialisé dans ces deux domaines. L'option prise par le gouvernement permettra ainsi de conserver une «certaine continuité et de proposer un échange entre chercheurs et étudiants en médecine», a précisé le ministère de l'Enseignement supérieur.

Pour rappel, et jusqu'à présent, l'Uni ne proposait qu'une seule année de médecine. Les étudiants qui suivaient ce cursus rejoignant ensuite une université partenaire, en France, en Allemagne ou en Belgique pour poursuivre leurs études. Les étudiants pourront ainsi revenir au pays y achever leur formation à l'issue de leurs six premières années de médecine.

La durée des études spécialisées en oncologie et en neurologie est de cinq ans. Par ailleurs, des semestres à l'étranger dans des hôpitaux universitaires seront également possibles afin d'acquérir des compétences spécifiques pour des maladies moins fréquentes au Grand-Duché, a encore spécifié le ministère. Ce dernier espère mettre en place ce cursus en 2021, après accord de Bruxelles.

Pour ce qui est de la mise en place d'un master en médecine, aucune décision gouvernementale allant dans ce sens n'a été prise à ce jour. De même en ce qui concerne la décision d'augmenter les indemnités des médecins en formation pour les inciter à revenir au Luxembourg.





