Deux ans de sursis pour le principal fraudeur de l'ADEM

Le tribunal a rendu son verdict dans le procès contre un quadragénaire et deux complices qui ont détourné près de 95.000 euros des caisses de l'agence pour l'emploi.

(DH) - La Justice fonctionne au ralenti en raison de la pandémie, mais elle fonctionne. La preuve, le tribunal de Luxembourg a rendu son verdict, ce jeudi matin, concernant l'affaire de détournement de fonds aux dépens de l'agence pour l'emploi. Patrick A., le principal accusé, a écopé d'une peine de deux ans de prison avec sursis assortis de 10.000 euros d'amende. Le premier de ses deux complices, Davide M., a été condamné à un an de prison ferme et 7.500 euros d'amende. Quant au troisième, Edin A., il est sorti du tribunal avec une peine d'un an de prison avec sursis et de 7.500 euros d'amende.

D'autre part, l'administration des contributions directes, qui s'était portée partie civile, a obtenu 83.000 euros de dommages et intérêts. Pour rappel, le principal mis en cause avait été détaché à l'ADEM par une société privée. Depuis son poste, il aurait organisé l'escroquerie en s'appuyant sur des demandes d'indemnisation formulées par de «vrais» chômeurs. Le préjudice avait été estimé à près de 95.000 euros et réparti entre les trois complices.