L'accusé de 37 ans se montre repentant. Son avocat remet toutefois en question l'indépendance des juges et la légalité de la loi.

Menaces de mort contre Bettel et Lenert

Deux ans de prison requis pour les lettres de menaces

Steve REMESCH L'accusé de 37 ans se montre repentant. Son avocat remet toutefois en question l'indépendance des juges et la légalité de la loi.

«Maintenant que j'entends mes propres mots, ils me font peur», a déclaré l'homme qui a comparu mercredi devant le tribunal pour avoir envoyé des menaces de mort anonymes à des membres du gouvernement, en juillet et en décembre 2021.

Sur les cinq lettres envoyées par Fernando T. au ministère d'État, au ministère de la Santé et à la CNS, deux enveloppes contenaient en outre une substance inconnue, ce qui a entraîné une très importante procédure de prévention des risques.

Dans ces lettres, l'opposant aux vaccins et aux mesures sanitaires ne menaçait pas seulement de tuer Xavier Bettel, son compagnon et ses proches, mais aussi la ministre de la Santé Paulette Lenert et surtout ses filles. «J'imagine déjà leurs corps décapités et jetés dans la Moselle», écrit-il. Les lettres contenaient également des insultes, certaines homophobes. Il menaçait par ailleurs de commettre des attentats contre des centres de vaccination et de dépistage.

Une menace jugée sérieuse

Ces actes ne pourraient être évités que par un changement de cap du gouvernement dans la politique de lutte contre le covid-19 et une démission immédiate de Xavier Bettel, indiquait l'intéressé dans ses missives. Ces menaces anonymes et très précises ont été prises très au sérieux après une évaluation des risques, a expliqué un enquêteur, mercredi, lors du procès. Pour les personnes visées et leur entourage, les mesures de sécurité ont dû être drastiquement renforcées. En outre, la protection et la surveillance des centres de vaccination et de test ont aussi été accrues.

Pour retrouver la trace de Fernando T., la police s'est attardée sur deux particularités linguistiques. Sur Facebook, il avait laissé, selon les médias, des commentaires critiques à l'égard des mesures sous un pseudonyme, le nom d'une personne qui existe réellement, mais qui n'est absolument pas impliquée dans l'affaire.

Tout comme dans les lettres de menace, il écrivait «M.me Lenert», avec un point entre les deux M, lorsqu'il s'adressait à Paulette Lenert. En outre, l'absence totale d'apostrophes était également une constante dans sa façon d'écrire, tant dans les lettres de menaces que dans les commentaires laissés sur Facebook.

Le réseau social a finalement transmis à la police, suite à une demande répétée, un numéro de téléphone correspondant au nom d'utilisateur - celui de Fernando T., qui, lorsqu'il a été confronté à la police judiciaire, est immédiatement passé aux aveux.

«J'ai eu un moment de faiblesse»

Lors du procès, le chauffeur de bus de 37 ans a expliqué qu'il avait eu un moment de faiblesse. Il n'aurait tout simplement plus supporté les restrictions dues à la pandémie. Il comprend aujourd'hui que celles-ci n'ont pas été mises en place de la seule volonté de Bettel ou de Lenert, mais qu'elles sont une conséquence directe de la pandémie. Il regrette ses actes, et ne voulait faire peur à personne. L'auteur des faits n'a donc pas eu grand-chose d'autre à dire lors du procès.

Son objectif était de terroriser les gens! L'accusatrice au procès

«Votre objectif était de terroriser les gens», lui a rétorqué la représentante de l'accusation. «C'est du terrorisme. Vous avez essayé de faire du chantage au gouvernement en répandant la peur». Selon elle, tout le monde a dû souffrir des restrictions liées à la pandémie.

«Tout le monde aurait préféré mener une vie normale, y compris Paulette Lenert et Xavier Bettel», a poursuivi l'accusatrice. «Les ministres sont des êtres humains comme les autres. Mais vous avez décidé de les exposer personnellement à la peur et à la terreur». Et ce, après une longue préparation et des recherches intensives sur Internet concernant les personnes concernées.

«La justice doit réagir avec toute la sévérité requise»

Selon lui, il ne fait aucun doute que Fernando T. regrette ses actes. D'autant plus qu'il n'a jamais commis de délit jusqu'à présent. Néanmoins, ses actes sont extrêmement graves et la justice doit réagir avec toute la sévérité requise face à de tels agissements. C'est pourquoi l'accusatrice a ensuite requis une peine d'emprisonnement de 24 mois et une amende correspondant aux faits.

Elle ne s'est pas opposée à une libération conditionnelle partielle, éventuellement sous conditions. Il ressort d'une déclaration de l'ancienne compagne de l'accusé, présentée par la défense, que Fernando T. est probablement mentalement instable. Selon la représentante de l'accusation, le tribunal pourrait donc faire d'un traitement psychiatrique une condition pour une libération conditionnelle partielle.



L'avocat de Fernando T. a cependant souligné que son client n'avait voulu faire de mal à personne. Il aurait tout simplement sous-estimé l'ampleur des conséquences de ses actes. Il n'a jamais eu l'intention de passer à l'acte. Par ailleurs, il avait entre-temps suivi avec succès le programme de lutte contre la radicalisation de respect.lu et son ancien employeur l'avait réintégré après l'avoir temporairement licencié. Le tribunal devrait, selon l'avocat, faire preuve de clémence.

Une impartialité remise en question

Au début de la procédure, l'avocat de Fernando T. avait pourtant déposé trois recours visant à empêcher un procès. «Mon client a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial», a déclaré Me Edoardo Tiberi. «Mais cela lui est refusé.» Selon lui, le tribunal doit se déclarer incompétent.

Tant la Convention des droits de l'homme que la Charte des droits fondamentaux de l'UE garantissent à son client un procès équitable devant des juges indépendants et impartiaux. Or, ce n'est pas le cas ici, selon l'avocat. En effet, les procédures de nomination au sein de la justice luxembourgeoise ne sont en principe pas indépendantes du pouvoir exécutif. C'est pourquoi il y a une violation de la séparation des pouvoirs.

En outre, la Constitution stipule que tous les hommes sont égaux devant la loi. Or, le ministre des Affaires étrangères Asselborn a expliqué lors d'une interview radio en mars dernier qu'il était possible «d'éliminer physiquement» Vladimir Poutine. Ce n'est rien d'autre que ce qui est reproché à son client. Contrairement à son client, Jean Asselborn ne serait pas poursuivi pour cela, plaide l'avocat.

Me Tiberi a également déclaré que le Code pénal n'avait aucune valeur légale. Le dernier article du texte, l'article 567, stipule qu'«un arrêté grand-ducal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent code». Or, un arrêté grand-ducal ne peut pas déterminer la manière dont une loi est appliquée. En outre, le code pénal a été modifié 471 fois depuis cet arrêté de 1879. La loi pénale luxembourgeoise n'est donc pas légale et les faits reprochés doivent être annulés.

Après une courte délibération, les juges de la 18e chambre pénale ont décidé de prendre position sur ces demandes de la défense dans leur jugement. Le jugement sera rendu le 16 juin.

