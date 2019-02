Deux ans après la collision, l'enquête touche à sa fin

Les circonstances précises restent à définir mais les causes de la terrible collision survenue le 14 février 2017 entre un TER à destination de Thionville et un train de marchandises à Bettembourg et qui a lourdement perturbé le trafic ferroviaire entre Thionville et le Luxembourg sont connues. Le conducteur du TER «n'a pas réagi au signal lumineux» et a déclenché le freinage d'urgence trop tard. Et le TER n'a pas reçu l'impulsion venant de la voie qui aurait dû déclencher le freinage.