Avis de recherche

Deux adolescentes portées disparues depuis jeudi

Depuis jeudi, deux jeunes filles mineures sont portées disparues. Elles ont été vues pour la dernière fois à Ettelbrück.

(lm) - Depuis jeudi, Sophie Steffenmünsberg, 13 ans, et Leyla Theis, 17 ans, ont disparu. Elles ont été vues pour la dernière fois à Ettelbruck. Selon la police, il est possible qu'elles se trouvent toujours dans la région. Il est toutefois possible qu'elles se trouvent également dans le sud du pays.

Sophie Steffenmünsberg, 13 ans, mesure 1,67 mètre et a les cheveux bruns. Aux dernières nouvelles, elle portait un pantalon de jogging beige, une veste à capuche noire et des chaussures blanches. Leyla Theis, 17 ans, mesure environ 1,71 mètre, est mince et porte des lunettes. Elle a des cheveux courts brun foncé. Elle porte également un pantalon de jogging blanc/beige avec le haut assorti et des chaussures blanches.

Toute information concernant le lieu où se trouvent les deux jeunes filles peut être obtenue auprès du commissariat d'Ettelbruck au numéro de téléphone (+352) 244 84 1000 ou par e-mail (Police.ETTELBRUCK@police.etat.lu).

