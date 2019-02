Le ministère de la Sécurité sociale a indiqué lundi que la Caisse nationale de santé (CNS) a porté plainte contre deux de ses agents pour «comportement frauduleux». Le montant de l'escroquerie n'a pas été communiqué.

Luxembourg 2 min.

Détournement de fonds à la CNS: deux agents falsifiaient les factures

Le ministère de la Sécurité sociale a indiqué lundi que la Caisse nationale de santé (CNS) a porté plainte contre deux de ses agents pour «comportement frauduleux». Le montant de l'escroquerie n'a pas été communiqué.

(MF/mth/Bep) - Sans dire à combien s'élève précisément le préjudice, la Caisse nationale de santé «a constaté la semaine passée qu'au sein de son administration des fonds ont été détournés par deux agents».



Les deux personnes ont été immédiatement suspendues de leur service et la CNS «a entrepris toutes les démarches internes, légales et juridiques nécessaires dès la connaissance des faits», indique le ministère dans un communiqué laconique ce lundi soir.



L'affaire est très sérieuse: «Une plainte a été déposée et les autorités judiciaires ont été saisies».

Du coup, Christian Oberlé, président de la CNS, a convoqué ce lundi en fin d’après-midi une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour informer ses membres des faits.

Une escroquerie difficile à déjouer

Ce mardi matin, le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, a informé à son tour la commission parlementaire du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale des faits: les deux employés en cause auraient systématiquement falsifié des factures émises lors de soins médicaux à l'étranger pour se reverser ensuite la différence à leur propre compte, a expliqué le député CSV Gilles Roth.

Il a précisé que selon le ministre, aucun client de la CNS n'aurait subi de dommage financier. L'escroquerie a été compliquée à démasquer car l'assurance maladie ne dispose pas des données concernant les factures émises par les cabinets médicaux étrangers.

Le montant du préjudice n'a pas été révélé

Par ailleurs, la somme détournée n'a pas été révélée, de sorte que l'information parue dans la presse évoquant un montant de 2 millions d'euros n'a pas pu être confirmée.

Selon le ministre, les agents accusés ont été dénoncés.

Outre les poursuites pénales lancées contre les fonctionnaires, une refonte du système interne de la CNS a été annoncée.

Une première au Luxembourg?

Les détournements de fonds publics dont le but est l'enrichissement personnel sont rares au Luxembourg, pour ne pas dire inexistants... Nous n'avons pas pu trouver d'affaire similaire dans nos archives. Au fil des décennies, on trouve des faits de mauvaise gestion au sein d'organismes publics, ou encore des faits de détournements de fonds, mais pas pour un profit personnel et pas sur une longue durée, or il semble que les agents de la CNS agissaient ainsi depuis longtemps.