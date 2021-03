Avec six décès en moins de 24 heures, l'infection virale montre qu'elle n'a rien perdu de son agressivité. Et cela alors que le pays a déjà administré 54.685 doses anticovid aux soignants et aux résidents.

Désormais 681 victimes du covid au Luxembourg

L'Italie qui se reconfine, le Portugal qui se déconfine, lui, et... le Grand-Duché qui se démène avec ses vaccinations en attendant des jours meilleurs début avril. Mais entre les injections non-autorisées effectuées (notamment) aux Hôpitaux Robert-Schuman et la nouvelle que les trois quarts des doses AstraZeneca d'un lot douteux ont néanmoins été administrés, l'actualité lusembourgeoise autour du virus a pris une drôle de tournure en cette fin de semaine. Une semaine marquée par plus d'une vingtaine de décès ces sept derniers jours.

Ces dernières 24 heures, sur les 10.102 tests de dépistages effectués, 182 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,80%.

Au total, depuis le début de la pandémie, 57.503 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 128 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, soit quatre de plus que la veille. Parmi eux, 32 patients se trouvent en soins intensifs. Il faut ajouter à ce total 24 malades hospitalisés pour d'autres pathologies mais testés positifs par ailleurs.

Le nombre des cas de contamination par le coronavirus a poursuivi sa progression dans le monde cette semaine à l'exception de l'Amérique du Nord. Avec 410.233 nouvelles contaminations enregistrées en moyenne quotidiennement cette semaine dans le monde, l'indicateur a enregistré une hausse de 7% par rapport à la semaine passée.

Cet indicateur avait été divisé par deux entre la mi-janvier et la mi-février, passant de 743.000 cas quotidiens (semaine du 5 au 11 janvier) à 362.000 (semaine du 12 au 18 février). Jamais, depuis le début de la pandémie, le nombre des nouvelles contaminations n'avait connu une baisse aussi forte et prolongée.





