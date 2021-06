Si la déclinaison britannique du SARS-CoV-2 représente à ce jour plus de trois quarts des infections recensées, son homologue indien a connu au cours de la semaine écoulée une forte progression. Au point que le Premier ministre et la ministre de la Santé appellent à la plus grande vigilance.

Des variants surveillés comme le lait sur le feu

Passés un peu inaperçus entre les allègements de mesures sanitaires et la mise en place du «check covid», les avertissements répétés de Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) sur la menace que font peser les variants sur la santé publique interrogent. Car si la vaccination a permis une évolution qualifiée de «positive» par le Premier ministre, elle ne garantit pas encore la fin de la pandémie.

Et 356.000 doses de vaccin plus tard... Xavier Bettel a encore insisté, mercredi, sur l'intérêt pour chacun et collectivement à ce que l'adhésion à la campagne vaccinale anti-covid reste massive. Jusqu'à présent 37% des résidents ont reçu au moins une dose.

Preuve en est l'évolution des variants au cours de la semaine écoulée. Si les 495 infections relevées au cours de la semaine du 24 au 30 mai relèvent très majoritairement du variant britannique (76,5%), son homologue indien connaît une recrudescence loin d'être passée inaperçue. Si elle ne représentait que 3,8% des cas à la mi-mai, cette forme désormais rebaptisée variant Delta se trouve à l'origine de 7,5% des cas recensés au Luxembourg.

«Cette souche est à surveiller de près, car elle pourrait changer la donne si elle s’avérait particulièrement menaçante», indiquait mercredi Paulette Lenert, qui s'interrogeait sur «les effets à venir potentiels de ce variant». Raison pour laquelle les mesures de sécurité seront renforcées «dans les maisons de retraite, les maisons de soins et les hôpitaux», afin de protéger les personnes âgées, dotées d'«une immunité moindre même quand elles ont été vaccinées», a précisé la ministre de la Santé.

Bien peu de personnels vaccinés auprès des seniors Alors que les maisons de retraite et de soins luxembourgeoises ont enregistré 346 des 806 décès en lien avec l'infection covid, le ministère de la Famille relève qu'à peine plus de la moitié des salariés y sont vaccinés.

Dans les faits, cette vigilance accrue va se traduire par l'obligation, pour les visiteurs, de réaliser un test avant de rendre visite à leurs proches. Idem pour les personnels soignants qui ne devront toutefois réaliser l'examen que toutes les 48 heures. La présentation du certificat vert incarné par un QR code sera aussi valable. Pour mémoire, mi-mai, le ministère de la Famille indiquait qu'à peine plus de la moitié des personnels actifs dans ces structures étaient vaccinés.

