Des vagues musicales vibrantes au Kirchberg

La clôture du LOA Festival a attiré des milliers de personnes sur le site près de la Philharmonie. Retour en images.

Des basses puissantes, des rythmes rapides et entraînants et un son électrisant - voilà comment on peut décrire le closing du Luxembourg Open Air Festival (LOA).

Après l'ouverture du LOA en mai à Esch/Belval avec des DJs de renommée mondiale comme Blasterjaxx, la place de l'Europe au Kirchberg s'est transformée en une immense piste de danse ce week-end.

Alors que le vendredi, Felix Jaehn et Hugel se sont produits sur la Main Stage, le samedi, Noel Holler, David Puentez, Dannic et Sick Individuals, entre autres, ont foulé la scène du festival.

Seul le temps n'était pas de la partie samedi. Mais bien que la pluie ait apparemment découragé l'un ou l'autre, les personnes présentes ont tout simplement dansé en faisant fi des conditions météorologiques. Les images parlent d'elles-mêmes.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



