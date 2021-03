Les 9.000 kits de cette phase d'essai ont été distribués ce mercredi dans six établissements du Grand-Duché. Parmi eux, le lycée Hubert-Clément à Esch-sur-Alzette qui compte dessus pour rassurer parents et enseignants.

Des tests rapides pour ramener «la sérénité en classe»

Avec un léger retard, les tests rapides sont arrivés ce mercredi matin dans les six établissements du Grand-Duché sélectionnés pour cette première phase pilote. Les 9.000 kits ont été répartis dans trois écoles et deux lycées. Parmi eux, le lycée Hubert-Clément à Esch-sur-Alzette dirigé par Jean Theis.

Comment s'est déroulée cette première journée de tests rapides ?

Jean Theis - «A vrai dire nous n'avons pas encore de résultats. Nous avons distribué 1.200 tests à notre personnel, aux enseignants et aux élèves. Le but est que chacun réfléchisse chez lui, à tête reposée pour savoir s'il veut ou pas faire le test. Bien sûr pour nos élèves nous avons besoin du consentement de leurs parents, ils ne peuvent pas décider seuls. Dans un second temps, ceux qui le souhaitent pourront se manifester, et nous commanderons de nouveaux kits suivant le nombre de volontaires. Les tests suivants se feront alors dans notre établissement.

Pourquoi avoir choisi de participer à cette phase pilote?

«A vrai dire c'est le gouvernement qui nous a sollicités. Je pense que le ministre de l'Education voulait que ce nouveau dispositif soit aussi expérimenté en dehors de la capitale, dans des zones plus rurales et globalement moins peuplées. Cela permet aussi de mesurer la propagation du virus à l'extérieur de Luxembourg-Ville.

Quelles sont vos attentes concernant ce dispositif ?

«Nous espérons ramener un peu de sérénité dans notre établissement. On commence à avoir l'habitude des élèves qui tombent malades, de jongler avec la distanciation, mais cela reste pesant. Jusqu'à présent, seules deux de nos classes ont dû être réorganisées à distance, les autres ont été isolées dans nos bâtiments. Mais nous avons constaté une légère reprise des contaminations dans les classes des cycles inférieurs.

Avec ces tests, nous pourrons agir beaucoup plus vite: en 15 minutes seulement nous serons en mesure de savoir si oui ou non un élève est contaminé. Il pourra ainsi rentrer chez lui sans contaminer ses camarades. Nous serons enfin sûrs de garantir à nos élèves et au personnel un environnement sain. Je suis très curieux de connaître les premiers résultats. J'espère qu'ils ne seront pas trop mauvais et que nous pourrons rester ouverts jusqu'à Pâques.»

