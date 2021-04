7,9 millions de tests rapides ont été commandés par le ministère de la Santé. De quoi faciliter et accélérer la détection des infections covid dans les écoles aussi bien que dans les hôpitaux, maisons de retraite ou salles de sport.

Luxembourg 3 min.

Des tests rapides par millions au Luxembourg

Patrick JACQUEMOT 7,9 millions de tests rapides ont été commandés par le ministère de la Santé. De quoi faciliter et accélérer la détection des infections covid dans les écoles aussi bien que dans les hôpitaux, maisons de retraite ou salles de sport.

Comme il avait commandé (et distribué) massivement des masques de protection buccale au début de la crise covid, le gouvernement a sorti le carnet de chèques pour un nouvel accessoire propre à cette épidémie : les tests de dépistage. Alors que rien que pour l'opération de Large Scale Testing, 1,4 million de kits ont été utilisés, le ministère de la Santé doit maintenant approvisionner le pays en test rapides et autotests. Et là encore, les quantités sont impressionnantes.

Les tests rapides amenés à se multiplier Le Luxembourg compte s'appuyer sur ces accessoires pour faciliter la vie quotidienne mais aussi poursuivre son effort de dépistage précoce des infections covid.

Déjà, les autorités luxembourgeoises ont pu réceptionner 550.000 tests naso-pharyngés sur les quelque 7,9 millions commandés. La plupart de ce stock a d'ores et déjà été proposé aux hôpitaux du pays (qui à ce jour traitent 139 patients atteints par le virus) mais également dans les structures d'accueil pour personnes âgées. Des maisons de retraite qui, certes, ont bénéficié prioritairement d'un accès au vaccin depuis décembre dernier, mais dont on sait qu'elles ont pu être des foyers d'infections denses ces derniers mois. Ainsi, la ministre de la Famille, Corinne Cahen, a-t-elle récemment informé que 53 clusters avaient pu être détectés en résidence seniors depuis le début de la crise sanitaire au Grand-Duché. L'arrivée des tests rapides, faciles d'usage, permettra de détecter plus précocement les cas suspects.

C'est aussi cet avantage qui a été pris en compte par le ministère de la Santé dans la distribution de kits aux clubs sportifs, mais aussi dans le milieu carcéral, au sein de l'armée ou à l'aéroport du Findel qui, ces derniers jours, a connu une affluence inédite depuis bien longtemps. L'Education nationale a également reçu son lot de tests.

28 autotests approuvés Un arrêté ministériel vient d'officialiser «la liste des tests rapides d’auto-diagnostic pouvant être utilisés pour la détection du coronavirus SARS-CoV2.». Actuellement, 28 modèles sont autorisés par les autorités luxembourgeoises. Un listing à étudier donc avant achat.

D'ici quelques jours, le ministre de l'Education Claude Meisch (DP) devrait d'ailleurs faire savoir si oui ou non, écoliers et lycéens devront se soumettre régulièrement à des autotests en classe. Après la phase-pilote entamée dans six établissements, il y a de fortes chances pour que ce dépistage prenne toute sa place dans les lieux scolaires sitôt la rentrée passée.

D'ailleurs, 1,5 million d'autotests sont en cours de livraison. Un premier million est déjà arrivé fin mars, le reste devrait suivre avant la fin du mois d'avril.

Meisch entend tirer les leçons des autotests à l'école Si le projet-pilote prendra fin ce vendredi, les résultats ne seront pas communiqués avant la fin des vacances de printemps, précise Claude Meisch ce jeudi. Les conclusions tirées permettront de réfléchir à sa «mise en oeuvre concrète» à plus grande échelle.

Mais les autorités ont d'ores et déjà passé une seconde commande. Cette fois pour près de 5,9 millions d'autotests. Un lot qui pourrait, en partie, être affecté à la société civile. Aux entreprises notamment. Le mois dernier, la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), avait en effet fait savoir que ces dispositifs seraient «notamment proposés aux sociétés où des contacts prolongés entre salariés ont lieu». Une stratégie qui sera sans doute précisée au retour en fonction de la ministre, le 19 avril prochain normalement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.