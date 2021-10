Suite à la recommandation du Conseil d'Etat sur l'extension à venir du régime CovidCheck, la ministre de la Santé indique jeudi que des bons gratuits seront mis à disposition des personnes qui auront reçu une première injection avant le 18 octobre.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Des tests offerts pour les schémas vaccinaux incomplets

Jean-Michel HENNEBERT Suite à la recommandation du Conseil d'Etat sur l'extension à venir du régime CovidCheck, la ministre de la Santé indique jeudi que des bons gratuits seront mis à disposition des personnes qui auront reçu une première injection avant le 18 octobre.

Malgré l'opposition de plus en plus forte à l'extension du CovidCheck dans le monde du travail, le gouvernement conserve son nouveau cap sanitaire. Mais pour réellement accélérer le taux de vaccination de la population avant la date fatidique du 1er novembre, l'exécutif annonce jeudi une légère inflexion en instaurant une tolérance à destination des personnes qui possèdent un schéma vaccinal incomplet. Autrement dit, celles et ceux qui n'auront reçu qu'une seule dose de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca.

Bettel parvient à unir les syndicats contre le CovidCheck Dans un communiqué publié jeudi, CGFP, OGBL et LCGB font état de «leur désaccord profond» avec la volonté du gouvernement de laisser l'accès aux entreprises ou aux administrations publiques aux seules personnes entièrement vaccinées. Et demandent une entrevue urgente.

«Les personnes qui auront reçu une première injection avant la date du 18 octobre se verront remettre cinq bons pour des tests PCR certifiés», indique jeudi Monique Putz, porte-parole du ministère de la Santé. Envoyés «à partir du 1er novembre», ces vouchers doivent donc permettre à leur destinataire de bénéficier de tests gratuits leur permettant de remplir les critères imposés par le futur régime CovidCheck. Et ce, en attendant l'injection de la deuxième dose d'un vaccin Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, qui aura lieu un mois après la première injection.

Les tests PCR resteront gratuits pour certains Alors que la nouvelle version de la loi covid, en vigueur depuis le 15 septembre, rend payants les examens pour les personnes non vaccinées, le gouvernement annonce ce vendredi que quelque 43.300 résidents ne pouvant pas se faire vacciner recevront des bons.

A noter que les personnes ne pouvant pas se faire vacciner pour raisons médicales seront également incluses dans les bénéficiaires de ces bons. Selon les données évoquées jeudi matin par Jean-Claude Schmit en commission Santé, une trentaine de personnes disposent officiellement à ce jour d'un certificat médical justifiant de leur situation vaccinale. Soit un nombre restreint par rapport aux quelque 2.000 personnes identifiées par le ministère de la Santé et susceptibles d'entrer dans cette catégorie.

Encouragé par le Conseil d'Etat qui indique dans son avis sur le nouveau projet de loi covid pouvoir «s’accommoder de la démarche envisagée», le gouvernement entend se donner les moyens d'atteindre rapidement le seuil d'immunité collective face au variant Delta, fixé «entre 80 et 85%» de la population. A ce jour, 23% de la population résidente est non vaccinée, selon les dernières données disponibles, soit quelque 146.000 personnes.

Les grandes entreprises plutôt favorables au CovidCheck Que ce soit du côté des CFL ou de Luxair, les nouvelles mesures sanitaires au 1er novembre seront appliquées. Post et Cactus, quant à elles, attendent avant de se prononcer.

Alors que les grandes entreprises semblent plutôt prêtes à mettre en place le régime CovidCheck dans tout ou partie de leurs bâtiments, les trois syndicats nationaux s'opposent toujours à la mesure. Une rencontre avec Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, et Marc Hansen (DP), ministre de la Fonction publique doit se tenir vendredi à 12h à Senningerberg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.