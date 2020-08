Des tests covid fiables... mais à 80%

Dans 20% des cas, le dépistage au covid-19 mis en place au Luxembourg peut donner de faux résultats. La ministre de la Santé, Paulette Lenert le reconnaît. Tout comme elle indique qu'aucun examen post-mortem n'est demandé aux médecins pour vérifier si l'origine des décès est en lien avec le coronavirus.

Non, les tests actuellement effectués dans le cadre du Large Scale testing ne donnent pas de résultats fiables à 100%. Mais à 80%, si. La ministre de la Santé a confirmé ce ratio à la députée CSV Françoise Hetto-Gaasch qui l'interpellait sur le sujet. Et selon la socialiste Paulette Lenert, la plupart des erreurs de diagnostic ont pour effet de signaler un résultat faussement négatif. De quoi passer à côté d'une infection existante.

Alors que le Luxembourg s'apprête à entamer la deuxième phase de son dépistage de masse, l'information a de quoi surprendre. Peut-on alors croire les autorités quand elles annoncent, comme c'est le cas aujourd'hui, un taux de test positif à 1,01% (données au 4 août) ou lorsqu'elles se basaient sur des ratios de contamination de plus de 14% (27 mars) parmi les testés, résidents et frontaliers confondus?

Selon la réponse parlementaire signée par Paulette Lenert, les faux résultats positifs restent «plutôt improbables». Autrement dit, s'il y a résultat positif, on peut supposer que la personne a effectivement contracté le covid-19. Et la ministre d'expliquer cet écart de fiabilité par plusieurs motifs. Ainsi, la détection des cas dépendrait aussi bien de la qualité de l'écouvillon que du moment où le prélèvement se fait après une infection éventuelle.

A l'heure où le pays franchit la barre des 7.000 infections officiellement reconnues, les autorités sanitaires tiennent toutefois à rassurer : «l'ensemble des tests actuellement proposés au Luxembourg doivent être conformes à la réglementation européenne en matière de qualité et ne peuvent être réalisés que par des laboratoires spécialisés».

Un dépistage post-mortem recommandé

En cas de décès dont la cause suspectée (mais non confirmée) est une infection au covid-19 que doivent faire les médecins? La ministre de la Santé vient de signaler au député ADR Jeff Engelen qui l’interrogeait sur ces cas qu'aucune obligation de dépistage post-mortem n'avait été demandée. Tout juste la direction de la Santé le recommande-t-elle. "Il appartient au médecin de décider si un tel test peut être utile ou non, indique Paulette Lenert qui ne peut avancer de chiffres concernant ce type de pratique depuis le début de l'épidémie au Luxembourg.

Mais toute analyse pratiquée révélant une infection au coronavirus est prise en compte dans les statistiques, et de contamination et de décès. Jusqu'à présent, le Grand-Duché a officiellement reconnu 118 morts en lien avec le covid-19. Un chiffre qui a doublé entre mi-avril et ce 6 août 2020.