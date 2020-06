Des terrasses fleurissent rue Notre-Dame

Si les restrictions sanitaires engendrent des pertes financières, les gérants des cafés et restaurants peuvent profiter de quelques m2 supplémentaires sur l'espace public. Des aménagements qui permettent aussi à la Ville de Luxembourg de redynamiser cet axe d'accès à l'hypercentre de la capitale.

Compenser une partie des pertes engendrées par les restrictions sanitaires. Tel est l'objectif de la Ville de Luxembourg en permettant aux gérants de cafés et restaurants de grignoter quelques m2 supplémentaires sur l'espace public. A ce jour, 82 établissements en ont obtenu l'autorisation dans la capitale. Parmi eux, 28 profitent de l'espace habituellement occupé par les voitures, à l'image de la rue Notre-Dame.

Dès mercredi, l'axe principal d'accès à l'hypercentre de la capitale accueillera ainsi des terrasses, et ce, malgré ses trottoirs étroits. Les cafetiers et restaurateurs pourront en effet installer quelques tables devant leur établissement sur les emplacements taxis qui devront faire place nette. Du moins, «côté pair», précise le communiqué de la Ville publié lundi. En face, les zones de livraison resteront en place.

La rue Notre-Dame attend encore Si la Ville de Luxembourg évoquait fin 2019 des aménagements pour l'axe principal d'accès à l'hyper-centre de la capitale, pour l'heure, ces projets sont à l'arrêt. La faute notamment aux discussions au point mort entre la commune et l'Etat.

Si ces aménagements ont été accélérés par la pandémie sanitaire, ils s'inscrivent en réalité dans le cadre d'un projet urbanistique plus ancien. En effet, dès la fin de l'année 2019, le collège échevinal de la capital affichait son souhait de revaloriser et redynamiser l'espace, notamment en réduisant «la circulation automobile», «la zone de livraison et de taxis» ou bien encore en élargissant «le trottoir et l'espace pour piétons».

