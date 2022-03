Le dixième anniversaire de la plateforme mobile de télécommunication par satellite, emergency.lu, qui constitue un des projets-phares de la coopération luxembourgeoise, a été célébré au pavillon du Luxembourg à l'Expo 2020 Dubaï.

Le 10e anniversaire célébré à Dubaï

Des terminaux d'emergency.lu déployés dans plus de 20 endroits

Les festivités ont eu lieu sous forme d’une réception de cocktail en présence du Grand-Duc Henri, de volontaires du groupe chargé de missions humanitaires du CGDIS ainsi que de représentants du «emergency telecommunications cluster», dont par exemple du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l'UNHCR.

Le Grand-Duc en visite aux Emirats arabes unis La visite a pour objectif de mieux faire connaître le Luxembourg dans la région. Le chef de l'Etat et le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn se sont notamment rendus à l'Exposition universelle à Dubaï.

emergency.lu est un partenariat public-privé constitué entre le gouvernement luxembourgeois et trois sociétés luxembourgeoises (SES Techcom Services, HITEC Luxembourg et Luxembourg Air Ambulance SA) qui ont développé le projet et en assurent le fonctionnement depuis janvier 2012.

Le service d’emergency.lu s’inscrit dans le défi de la capacité de réponse mondiale en cas d’urgence humanitaire. En fournissant des services de communication dans des régions éloignées, frappées par des crises chroniques et humanitaires, la plateforme apporte une solution pour faire face au manque d’infrastructures de communication après un désastre humanitaire ou naturel à grande échelle.

Déployé pour une première fois en 2012 en réponse à la crise humanitaire suite à la guerre civile au Sud-Soudan, le ministère a opérationnalisé des terminaux dans plus de 20 différents endroits à travers le monde.

En Pologne et au Tonga

Les déploiements actuellement en cours comprennent entre autres le prépositionnement de deux terminaux en Pologne, afin d’être déployés en Ukraine dans le cadre de l’agression russe, et une opération au Tonga suite à l’éruption volcanique qui a perturbé les liaisons fibres optiques sous-marines.

À travers emergency.lu, le Luxembourg, est partenaire de l’emergency telecommunications cluster (ETC), un groupe d’organisations en charge des télécommunications d’urgence, dont le PAM assume le rôle de chef de file.

Dans le contexte de l’anniversaire d’emergency.lu, le Luxembourg a ainsi également organisé la plénière annuelle des membres de l’ETC de cette année, qui a lieu les 22 et 23 mars au pavillon du Luxembourg.

