En 2021, les températures n'ont jamais été aussi fraîches depuis des années. Mais ce sont surtout les inondations du mois de juillet qui restent dans les mémoires.

Bilan météorologique 2021

Des températures fraîches et beaucoup d'inondations

(S.MN. avec Sophie HERMES) Ceux qui associent l'année 2021 à la météo se souviendront sans doute surtout des graves inondations qui ont traversé le pays en juillet dernier, mais qui ont également causé de nombreux dégâts dans les pays voisins. Le Luxembourg s'en est tiré à bon compte. Contrairement à l'étranger, il n'y a pas eu de victimes à déplorer. Les dégâts matériels sont cependant très importants et ne sont toujours pas réparés près de six mois après les inondations.

Après la pluie, les indemnisations publiques tombent Quatre mois après les averses torrentielles qui s'étaient abattues sur le Luxembourg, le ministre des Finances a détaillé les aides d'Etat versées aux habitants ou entreprises les plus impactés.

Malgré les fortes pluies du mois de juillet, le service météorologique national Meteolux a toutefois enregistré un léger déficit de précipitations à la fin de l'année. En outre, 2021 a été la période la plus fraîche depuis 2013. En revanche, il y a eu quelques heures d'ensoleillement de plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Rétrospective des différents mois.

Janvier : une neige abondante

Le premier mois de l'année 2021 a fait battre le cœur des fans de l'hiver. Le service météorologique national Meteolux a enregistré 20 jours de neige en janvier, soit nettement plus que la moyenne à long terme des années 1991 à 2020. À la station météorologique du Findel, la couche de neige a atteint une hauteur maximale de 13 centimètres. En de nombreux endroits, c'était plus que suffisant pour faire de la luge.

Il n'est donc pas étonnant qu'avec 92,2 litres de précipitations par mètre carré, le temps ait été un peu trop humide. De plus, il a fait trop froid avec une moyenne de 1 degré Celsius et le soleil n'a que très rarement fait son apparition (33,2 heures).

Photo: Claude Windeshausen

Février : deux visages

En ce qui concerne les températures, février a été le mois des extrêmes. Le 10 février, la valeur minimale de tout l'hiver a été enregistrée avec un minimum de -10,6 degrés. Moins de deux semaines plus tard, le 23 février, les températures étaient déjà presque printanières avec 17,9 degrés.

Dans l'ensemble, les jours un peu plus chauds ont eu l'avantage. Avec une moyenne de 3,9 degrés, il a fait plus chaud que ce à quoi on pouvait s'attendre. De plus, le temps a été ensoleillé (119,1 heures) et, avec 54 litres de précipitations par mètre carré, un peu plus sec que les normales de saison.

Mars : un printemps précoce

Le mois de mars a offert un avant-goût d'été. Le dernier jour du mois, il n'avait jamais fait aussi chaud au Findel (23,5 degrés) depuis le début des relevés météorologiques en 1947.

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) a même enregistré à sa station de Küntzig une première journée dite estivale avec plus de 25 degrés. La moyenne mensuelle de 5,7 degrés Celsius correspond exactement à la moyenne pluriannuelle.

De plus, le mois de mars a été extrêmement ensoleillé (190,2 heures) et sec (40,2 litres).

Avril : retour à l'hiver

Ceux qui se réjouissaient déjà de l'arrivée du printemps fin mars ont été frappés par un froid glacial en avril. Au début du mois, la neige a fait son retour et les températures ont à peine atteint les deux chiffres durant la première moitié du mois.

Il n'est donc pas étonnant qu'il ait fait globalement trop frais avec 6,7 degrés. En revanche, il y a eu à nouveau beaucoup de soleil (241,5 heures) et peu de pluie (36,2 litres).

Mai : froid et humide

Le mois de mai est également resté nettement trop frais. En moyenne, 10 degrés Celsius ont été mesurés au Findel, soit 3,5 de moins que la moyenne pluriannuelle. Les journées printanières chaudes ont été rares : le thermomètre n'a dépassé la barre des 20 degrés que deux jours sur 31.

De plus, le temps était souvent gris et humide. Au total, seules 187,1 heures d'ensoleillement ont été enregistrées, mais 80,8 litres de pluie par mètre carré.

Juin : des journées variées

Le mois de juin a été très varié. Il a certes fait un peu trop chaud (18,7 degrés), mais le temps estival n'a pas pu s'imposer durablement, car il a toujours alterné avec des phases fraîches et humides. Alors que le 17 juin, un maximum de 30,6 degrés a été mesuré, les températures minimales du début du mois sont tombées à un seul chiffre.

Le Findel a enregistré 240,7 heures d'ensoleillement et 55,6 litres de précipitations par mètre carré. En certains endroits, de violents orages ont provoqué des précipitations nettement plus importantes.

Juillet : tombé à l'eau

Le mois de juillet a également apporté son lot de précipitations. Avec 188 litres par mètre carré, il a été l'un des plus pluvieux à la station de mesure du Findel. Le 14 juillet y a largement contribué. Rien que ce jour-là, 78,8 litres par mètre carré ont été mesurés au Findel.

C'est plus que la moyenne à long terme des années 1991 à 2020 pour l'ensemble du mois de juillet. L'abondance des précipitations a eu des conséquences désastreuses : de fortes inondations se sont produites dans tout le pays. Mais ce n'est pas seulement la pluie qui a rendu le mois de juillet peu estival. Avec une moyenne de 17,2 degrés Celsius, il a fait nettement trop frais et les 203,6 heures d'ensoleillement sont trop peu pour un mois de juillet.

Août : un été frais

En août, l'été n'a pas non plus réussi à percer. Une fois de plus, les températures moyennes de 16,3 degrés Celsius sont restées nettement inférieures à la normale. Au total, une seule journée chaude avec des températures supérieures à 30 degrés a été mesurée au cours de l'été 2021, de juin à août. A cela s'ajoutent 17 jours d'été avec plus de 25 degrés. C'est nettement moins que la moyenne climatique.

En août, non seulement la chaleur s'est fait attendre, mais aussi les heures d'ensoleillement (192,5). En revanche, il a plu relativement peu (62,6 litres par mètre carré).

Septembre : chaud et ensoleillé

Le mois de septembre a apporté une petite compensation à cet été plutôt maussade. Au cours du neuvième mois de l'année 2021, il a fait en effet un peu plus chaud que prévu, avec une moyenne de 15,4 degrés Celsius. La barre des 25 degrés a été franchie quatre jours de suite.

De plus, il n'y a eu que 20 litres de pluie par mètre carré au Findel et 219,3 heures d'ensoleillement au total - nettement plus que la moyenne et plus que les mois de juillet et d'août, bien que les jours soient encore plus longs à cette époque.

Octobre : l'automne est là

Si les années précédentes, le mois d'octobre avait souvent été estival, il en a été autrement en 2021. Certes, il a été assez ensoleillé (127,1 heures) et sec (54,6 litres par mètre carré), mais le brouillard s'est souvent installé.

Il n'y a pas eu non plus de journées vraiment chaudes. Pour la première fois depuis 2016, le thermomètre n'a pas dépassé la barre des 20 degrés en octobre. La moyenne de 9,6 degrés est légèrement inférieure à la moyenne pluriannuelle.

Novembre : les signes avant-coureurs de l'hiver

Le mois de novembre s'inscrit dans la lignée des mois frais, mais un peu plus sec et plus ensoleillé. Au Findel, la température moyenne n'a été que de 4,1 degrés. De plus, il y a eu 67,7 heures d'ensoleillement et 41,6 litres de précipitations par mètre carré. Une partie de ces précipitations a même déjà pris la forme de neige.

Décembre : une fin douce

Le Luxembourg a également connu des chutes de neige en décembre. Mais cela n'a pas suffi pour un Noël blanc. En effet, la fin de l'année a été beaucoup trop douce pour cela. La température la plus élevée du mois a été mesurée l'avant-dernier jour avec 12,5 degrés. Les 3,7 degrés enregistrés en moyenne au Findel représentent 1,4 degré de plus que durant les années 1991 à 2020.

En revanche, le soleil s'est fait rare en fin d'année - avec seulement 28,9 heures, soit moins d'une heure par jour en moyenne - et les précipitations, avec un total de 58,4 litres par mètre carré.

