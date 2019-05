Après la manifestation record du 15 mars 2019 dans les rues de Luxembourg, les adolescents de Youth for Climate ont sorti leurs bombes à la craie biodégradable ce lundi à la place d'Armes. Objectif: mobiliser pour l'acte 2 du «Global Strike for Future».

Des tags écologiques pour rameuter la planète

Alors qu'un peu plus tôt dans la journée, le cacique indigène brésilien Raoni Metukire était de passage dans le bureau du Premier ministre Xavier Bettel pour le sensibiliser à la déforestation de l'Amazonie, des activistes luxembourgeois du mouvement planétaire Youth for Climate se sont invités sur la place d'Armes vers 17 heures pour gagner à leur cause le public le plus large possible.

Un peu plus de deux mois après la marche pour le climat qui avait rassemblé plusieurs milliers d'adolescents (7.500 selon la police, deux fois plus selon les organisateurs) entre le Glacis et le Knuedler à l'appel de la jeune Gretha Thunberg, la Terre brûle plus que jamais à l'image du logo tagué par un groupe d'adolescents ce lundi sur la place emblématique du centre-ville de Luxembourg.



Des bombes écologiques



Pour cette première «Chalk Spray Action», pas vraiment improvisée, «nous avons utilisé des bombes écologiques à base de craie. Elle s'effacera avec la première pluie», rassure Selma Vincent, l'une des petits mains soucieuses de notre planète décidée à faire entendre le message du mouvement mondial Youth for climate.



Comme le collectif Youth for climate Luxembourg l'avait annoncé dès le 9 avril 2019 et après cinq échanges thématiques menés par les ministres Claude Meisch, Carole Dieschbourg et Romain Schneider avec les élèves en ce début mai 2019, une deuxième mobilisation aura lieu ce vendredi 24 mai aux portes du Kirchberg.



Moins de deux jours avant les élections européennes de samedi, le rendez-vous est fixé vendredi à 15 heures sur la place de l'Europe. Le slogan de cette action de blocage qui vise à démontrer de façon non violente l'urgence climatique est «If (€)U don't move, we won't move!». Traduisez: « Si vous/l'UE ne bouge/z pas, alors nous on ne bouge pas non plus!». Sous-entendu, du lieu que nous investirons. D'autres actions graffitis sont prévues en d'autres endroits durant cette semaine.