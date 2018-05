Des symboles nazis ont été dessinés sur les murs du parking Bouillon dans la nuit de mercredi à jeudi.

Des symboles nazis dessinés sur le parking Bouillon

Sophie WIESSLER Des symboles nazis ont été dessinés sur les murs du parking Bouillon dans la nuit de mercredi à jeudi.

C'est un chauffeur de bus qui a fait cette découverte et a alerté la police. La police soupçonne un homme portant une capuche et se trouvant sur les lieux aux alentours de minuit d'être le responsable de ces graffitis.

On peut notamment y lire: "Tousse trois fois pour ton parti nazi" ou encore "Welcome to Naziland"...

Il est à noter que les symboles en question, tournés vers la gauche, ne correspondent pas à la forme exacte de la croix gammée nationale-socialiste. Il se rapprochent plus de l'icône de la svastika, symbole millénaire présent dans une grande partie du monde.

Cependant, au vu des autres inscriptions, il semble peu probable que cette inversion ait été réfléchie.

3 Photos: Chris Karaba

