Le ministre de l'Energie Claude Turmes (déi Gréng) a indiqué dans une réponse parlementaire que les stocks étaient suffisants pour faire face à une situation d'urgence.

Des stocks de sécurité de produits pétroliers pour 45 jours

Des scènes de chaos et des files interminables aux stations-service. Depuis début octobre, la France est touchée par une grève des travailleurs de groupes pétroliers. Six des sept raffineries que compte l'Hexagone sont actuellement en grève. Cette grogne du personnel qui dure depuis près de deux semaines maintenant engendre des difficultés d'approvisionnement dans certaines stations-service. 30% des pompes françaises sont à sec.

Grèves et réquisitions du côté des pétroliers français Alors que les grévistes des groupes pétroliers ont décidé mercredi de poursuivre leur mouvement pour de meilleurs salaires, le gouvernement a mis à exécution ses menaces de réquisitions.

Si la situation n'est aucunement comparable au Luxembourg, reste que la guerre en Ukraine et la crise énergétique actuelle ont fait naître des craintes de pénurie de carburant. Faut-il s'attendre prochainement à des problèmes d'approvisionnement au niveau des produits pétroliers? Le ministre de l'Energie Claude Turmes (déi gréng) rassure: «bien que la situation sur les marchés internationaux soit actuellement très difficile»-explique-t-il dans sa réponse à une question des députés ADR Fred Keup et Fernand Kartheiser-«il n'y a actuellement pas de pénurie aiguë d'approvisionnement en produits pétroliers.»

Stockage dans les pays voisins

Les deux députés ADR ont voulu connaître entre autres l'état des réserves nationales de pétrole en cas d'urgence, faisant référence à une question parlementaire datant de mars 2018. Dans celle-ci, il était mentionné un stock de sécurité. Le ministre a en effet tenu à rappeler que la loi qui régit le marché des produits pétroliers «stipule que tout importateur doit conserver au moins 8 jours de stocks de sécurité sur le territoire national». A cela s'ajoute encore l'équivalent de «37 jours de stocks de sécurité», sur le territoire régional cette fois. Ce qui porte donc le total de la réserve disponible pour approvisionner le territoire national en cas d'urgence à 45 jours.

Les stocks de sécurité luxembourgeois sont conservés dans les pays voisins, en Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, rappelle le ministre. Une directive européenne, transposée dans la loi luxembourgeoise, oblige les Etats membres qui stockent la réserve stratégique d'un autre Etat d'en assurer en permanence «la disponibilité et l'accessibilité.» Le ministre souligne qu'en cas de crise d'approvisionnement, «il n'y a aucune raison de douter» qu'un seul de ces Etats membres ne respectera pas les dispositions de la directive.

Des capacités suffisantes

Le ministre indique également dans sa réponse que tous les permis concernant les parcs de stockage sur le territoire national qui arrivaient à expiration en 2020 «ont été prolongés». Actuellement, le pays s’appuie sur les dépôts pétroliers de Shell, Q8 et Esso à Bertrange, d’EFR à Hollerich et de Luxfuel à l'aéroport du Findel pour conserver ses réserves. Selon le ministre, «les capacités de stockage actuelles sur le territoire national semblent appropriées» et suffisantes pour sécuriser l'approvisionnement du pays à l'avenir, étant donné qu'une diminution de la consommation de produits pétroliers est attendue dans les prochaines années.

Les stocks de sécurité sur le territoire national et régional «sont contrôlés régulièrement par un expert indépendant», ajoute Claude Turmes. Le dernier contrôle effectué date de fin 2021 et aucune anomalie n'a été constatée.

Le ministre de l'Energie précise enfin que la crise actuelle est internationale, et non locale. «En cas de pénurie d'approvisionnement, une action internationale/européenne serait certainement plus appropriée qu'une action qui se concentre uniquement sur le marché local», conclut-il.

