Que faire ce week-end au Luxembourg et en Grande Région? De la 19e Nuit des Musées au Red Rock Challenge à Belval, en passant par Home Expo au Kirchberg et les coquillages à l'honneur à Veymerange, les activités les plus diverses ne manquent pas.

Des sorties pour tous les goûts ce week-end

Musées pour oiseaux de nuit

Placée sous la thématique «Museums - be moved», la 19e édition de la Nuit des Musées, conviviale et ludique, souligne l'ouverture des musées à tout mouvement, physique, émotionnel et intellectuel.

Le sport sera mis à l'honneur ce samedi de 18 heures à 3 heures, et sept athlètes issus de sept disciplines différentes serviront de guides aux visiteurs à l'occasion de la visite d'une œuvre choisie dans un des sept musées.

La Nuit des Musées propose une approche ludique et conviviale de l'art sous toutes ses formes Photo: Lynn Theisen

Pour tout savoir sur le programme des visites, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants et animations diverses, rendez-vous sur le site internet dédié.

Home sweet home et gourmets à l'honneur à Luxexpo

Axé sur la problématique du logement, le thème qui préoccupe le plus les Luxembourgeois en 2019, le salon Home Expo, rassemblement de Home & Living Expo et de la Semaine nationale du Logement, ouvre ses portes ce samedi à 10 heures à Luxexpo, au Kirchberg, en présence du tout nouveau ministre du Logement, Henri Kox.

Plus de 200 exposants répartis sur 33.000 m2 accueilleront les visiteurs durant neuf jours.

Inspiratrice des petits comme des grands projets, la manifestation fait pour sa sixième édition la part belle aux nouvelles tendances, ainsi que le précise son slogan 2019: «Du renouveau dans la continuité». Le public y découvrira les dernières nouveautés en matière d'énergies renouvelables, de maisons passives, de domotique ou d'aménagements d'espaces extérieurs.

Le salon Home Expo est placé cette année sous le thème «Du renouveau dans la continuité» Photo: Caroline Martin

Grande nouveauté en 2019 en marge de l'événement: le Festival des gourmets mettra à l'honneur les saveurs de plusieurs continents et sublimera les papilles des visiteurs.

Solide comme le Red Rock Challenge

Samedi et dimanche, les sportifs du sud du pays se fixeront rendez-vous à la quatrième édition de l'Agora Red Rock Challenge à Belval.

Placé sous le triple signe du VTT, de la course à pied et du nordic walking, la manifestation, ouverte à tous publics, regroupe trois événements: le X-Duathlon (21,2 km de VTT, 9,6 km de course à pied) samedi dès 9h30, le Trail Run Day (10,3 km) samedi à partir de 15 heures, et le Mountainbike Day (38,8 km) dont le départ aura lieu dimanche entre 10 et 11 heures.

Le Red Rock Challenge comblera les enragés de VTT, mais aussi de course à pied Photo: Christian Kemp

Toutes les compétitions débuteront sur ​​l'ancien site industriel de Belval en face de la Rockhal.

A l'Est, du neuf cinématographique

Le festival «CinEast» (Festival du film d'Europe centrale et orientale au Luxembourg) bat son plein depuis le 3 octobre.

Cette 12e édition, qui se clôturera le 20 octobre, propose 120 projections mais aussi des événements annexes: cinq concerts, plusieurs ciné-débats, deux expositions, des événements culinaires, des soirées spéciales et le forum de coproduction CinEast Pro.

Jacques Doillon président du jury au festival CinÉast Le célèbre réalisateur, producteur et scénariste français âgé de 75 ans a été choisi pour chapeauter le jury du 12e festival du film d'Europe centrale et orientale du 3 au 20 octobre à Luxembourg.

Cette édition 2019, les organisateurs ont décidé de mettre en avant la Lituanie avec un focus spécial comprenant cinq long-métrages, plusieurs invités ainsi qu'un concert du trio lituanien Baltic Balkan.

Tout le programme sur: CinEast 2019

Au paradis des conchyophiles

L'Espace multifonctionnel de Veymerange, en Lorraine, comblera les passionnés de coquillages, ces samedi et dimanche.

La 37e Bourse des coquillages fossiles et récents réunira une trentaine d'exposants de fossiles, minéraux, lithothérapie, et bijoux de divers pays.

Les amateurs de coquillages se fixent rendez-vous à l'Espace multifonctionnel de Veymerange, ce week-end Capture d'écran

A noter la réalisation d'une plage avec des coquillages fossiles et des coquillages récents, ainsi qu'un stand de fouille de fossiles et minéraux, une tombola aux minéraux et fossiles, et un stand sur la microminéralogie.

Un voyage ponctué de nombreuses animations, en compagnie d'un géophysicien prêt à répondre à toutes les questions.

Enfin, l'association Géolor, regroupant des férus de minéralogie et de paléontologie, y présentera ses activités.

Mangez des pommes à Rachecourt

Feu le président Chirac l'avait popularisée à travers son slogan de campagne. A Rachecourt, dans la commune d'Aubange, en Luxembourg belge, la pomme est une véritable institution.

Ce dimanche, la 31e édition de «Tout Rachecourt dans les pommes», foire artisanale de tradition et de produits du terroir, présentera au public d'anciennes variétés locales mais aussi de producteurs d'autres provinces.

Rachecourt sera la capitale de la pomme ce dimanche Source: «Tout Rachecourt dans les pommes»

Marché de la pomme, stands didactiques sur les anciennes variétés de pommes, pressage sur place, animations de rue combleront les visiteurs de tous âges. Les gastronomes pourront bien sûr déguster tout ce qui se fait à base de pommes ainsi que les produits du terroir.

