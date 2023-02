25 militaires représenteront dès le mois prochain les couleurs du Grand-Duché dans le pays voisin de l'Ukraine.

Des soldats luxembourgeois seront mobilisés en Roumanie

25 militaires représenteront dès le mois prochain les couleurs du Grand-Duché dans le pays voisin de l'Ukraine.

(TJ) - 25 soldats luxembourgeois seront transférés en Roumanie en mars. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) l'a fait savoir lundi lors d'une conférence de presse commune avec le président roumain Klaus Johannis. Il s'agit du plus gros contingent représentant les couleurs du Grand-Duché et de l'armée luxembourgeoise à l'étranger. La Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004 et fait partie de l'UE depuis 2007.

Johannis s'était rendu au Luxembourg pour une visite de travail. Lors de la rencontre avec Xavier Bettel, les sujets bilatéraux étaient à l'ordre du jour, tout comme les questions européennes. Bettel a souligné la nécessité d'une action solidaire face à la guerre en Ukraine. Selon lui, la différence entre le Luxembourg et la Roumanie ne réside pas seulement dans l'évolution historique des deux pays, mais aussi dans la proximité différente avec l'Ukraine, pays en guerre.

Le Luxembourg n'oubliera pas cette solidarité, a poursuivi Xavier Bettel. La Roumanie est limitrophe de l'Ukraine au nord et a donc la guerre à sa porte, même si les combats contre les envahisseurs russes se déroulent au nord et à l'est de l'Ukraine. La république de Moldavie fait également partie des pays voisins. La Roumanie a une superficie de 238.000 kilomètres carrés et compte 19,3 millions d'habitants.

