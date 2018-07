Le Luxembourg International Skate Cup revient pour une deuxième édition au skatepark Péitruss. Une soixantaine de skateurs viennent s'affronter lors de la compétition qui aura lieu ce week-end à Luxembourg. Un évènement dans le partage et la convivialité pour faire découvrir le monde du skateboard.

Des skateurs du monde entier rident à Luxembourg

Le Luxembourg International Skate Cup revient pour une deuxième édition au skatepark Péitruss. Une soixantaine de skateurs viennent s'affronter lors de la compétition qui aura lieu ce week-end à Luxembourg. Un évènement dans le partage et la convivialité pour faire découvrir le monde du skateboard.

(NK) – Des Luxembourgeois, des Français ou encore des Argentins, ils sont nombreux à participer à la compétition du Luxembourg International Skate Cup 2018 ces samedi 21 et dimanche 22 juillet. Organisée par skatepark.lu - organisation qui souhaite promouvoir le skateboard au Luxembourg et au-delà - cette compétition ouverte aux amateurs comme aux pros débutera samedi avec les qualifications et se terminera dimanche avec la finale à partir de 15 heures. Le gagnant se verra offrir un chèque d'une valeur de 3.500 euros.

Selon les organisateurs, près de 5.000 personnes sont attendues pour venir découvrir le monde du skateboard. Le skatepark Péitruss sera animé par la compétition, mais aussi par de nombreuses activités, comme l'explique Tom Jungbluth, chargé de la communication de l'évènement:

Des cours de skateboard gratuits seront assurés pour les enfants samedi et dimanche avant de laisser place aux «cash games» (concours de figures où le public décide d'offrir un prix ou non au skateur selon la figure proposée) et à la compétition officielle. Des tricks, des rides, toutes les figures seront autorisées, y compris les plus impressionnantes.

Cette deuxième édition du Luxembourg Skate Cup fonctionnera comme l'an passé: un petit village sera placé dans la forêt ou 5 stands de nourriture et 6 stands de boissons seront à disposition du public. Des expositions et des concerts seront également organisés tout au long du week-end avec des DJ's, des groupes nationaux et internationaux.

Plan du skatepark Péitruss durant le luxembourg International skate cup 2018. LXB CUP

Pour donner un avant-goût de cet évènement très attendu chez les skateurs mais aussi par le public, revivez la première édition en photo, où le Premier ministre Xavier Bettel avait fait l'honneur de sa présence:

Pour celles et ceux qui ont envie de participer à la compétition, il est encore temps de s'inscrire ici. Les 50 euros de frais d'inscription sont à régler sur place, le jour même de l'évènement.



