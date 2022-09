Le Luxembourg est un pays plein de fantômes, d'arbres enchantés et de lieux mystérieux. De nombreux sentiers de randonnée traversent ces régions magiques.

Luxembourg 9 min.

Idées de loisirs pour le weekend

Des sentiers de randonnée légendaires au Luxembourg

Jean-Philippe SCHMIT Le Luxembourg est un pays plein de fantômes, d'arbres enchantés et de lieux mystérieux. De nombreux sentiers de randonnée traversent ces régions magiques.

Le livre «Sagenschatz des Luxemburger Landes» (Le trésor des légendes du Luxembourg), paru en 1883, déborde de récits de sorcières, de fantômes et d'animaux hantés. Le Luxemburger Wort a rassemblé dix sentiers de randonnée qui passent par ces lieux magiques.

1. Blanchisseuses fantômes à Lintgen

Le circuit pédestre de Lintgen, long de douze kilomètres, passe, au kilomètre deux, devant le vieil étang. Il est censé être hanté. La légende raconte que dans la nuit de vendredi à samedi, deux gigantesques silhouettes humaines y feraient des siennes. Ils fouettent la surface de l'eau avec de longues cannes et dansent autour de l'étang. «Mais au moindre bruit, ils disparaissent immédiatement et on n'entend qu'un violent plouf».

L'étang offre un habitat à de nombreuses espèces animales - et à des personnages fantomatiques. Photo: Jean-Philippe Schmit

A la source de la Kasselt, au kilomètre sept, des musiciens vêtus de rouge doivent apparaître juste avant un orage. Leur douce musique attire les lavandières qui tapent et battent leur linge avec une telle frénésie que le tonnerre et l'orage grondent. Il ne faut en aucun cas déranger le spectacle. Ainsi, on raconte qu'un voyageur qui a sifflé au moment où la musique a retenti a été immédiatement foudroyé.

2. Le loup-garou de Keispelt

«Il y avait autrefois à Keispelt un berger qui avait la réputation d'être un sorcier». Un jour, il aurait emmené son troupeau de moutons au pâturage avec ses deux enfants. A midi, ils firent une pause à l'ombre de la forêt. Le chien surveillait le troupeau et le père se mettait à la recherche d'un mouton perdu.

Photo: Getty Images

«Mais si le loup vient, n'ayez pas peur. Jetez simplement le tablier rouge de Lieschen devant lui, il ne pourra rien contre vous», dit-il avant de disparaître dans la forêt. Au bout d'un moment, un loup apparut effectivement. Les enfants jetèrent le tablier rouge aux pieds de la bête et le loup le déchira en mille morceaux. Puis il disparut à nouveau. Une heure plus tard, le père réapparut, se coucha et s'endormit la bouche ouverte. «Les enfants virent alors que le père avait des lambeaux du tablier de Lieschen coincés entre les dents».

3. La «Felsenfrächen» de Grevenmacher

En 2017, le rocher s'est ouvert entre Grevenmacher et Machtum. La femme du rocher n'a toutefois pas été vue. Photo: Ville de Grevenmacher

Dans les vignobles autour de Grevenmacher, on peut rencontrer l'esprit des Felsenfrächen (femmes du rocher). Vers l'année 1640, une femme silencieuse aurait vécu dans les hautes falaises entre Machtum et Grevenmacher. On ne l'entendait chanter et crier que pendant l'heure des esprits. Elle était appréciée des habitants parce qu'elle préparait «toutes sortes de potions bienfaisantes pour le bétail malade».

Un jour, un garçon vint demander de l'aide à la femme du rocher pour une vache malade. La femme attira le garçon dans sa demeure souterraine et ne le laissa plus partir. Lorsque le garçon voulut s'enfuir, la femme entra dans une colère noire. «Elle attaqua le garçon et le déchira en deux». Suite à cela, la femme du rocher fut brûlée sur le bûcher. Depuis, on peut la voir le matin lorsqu'elle descend vers la Moselle pour faire sa lessive.

4. Des bovins fantômes à Vianden

Le circuit autopédestre Vianden II passe à un endroit où se trouvaient trois statues de vierges jusqu'à la Révolution française. Les sans-culottes les auraient poussées dans l'Our. Depuis, des animaux fantomatiques y sévissent. Un jour, un pêcheur a vu arriver un taureau qui s'était détaché. Lorsqu'il le ramena chez lui, le mystérieux taureau devint de plus en plus gros. Le pêcheur prit peur et laissa l'animal repartir.

Au pied du château de Vianden, on aurait déjà vu des taureaux hantés. Photo: Chris Karaba

Celui qui veut échapper à cet endroit en choisissant l'Autopedestre Vianden I passe à un endroit également hanté. La légende dit ceci : un jour, quelques jeunes gens de Vianden se déguisèrent, dont une personne qui se jeta sur une peau de taureau. En chemin, ils rencontrèrent un ecclésiastique. Les jeunes enlevèrent leurs masques et s'agenouillèrent. Sauf le taureau. En s'amusant, il s'est jeté sur l'ecclésiastique et est tombé «mort sur le coup». La peau du taureau ne pouvant plus être enlevée, le garçon fut enterré avec la peau sur les rives de l'Our. Depuis lors, un taureau hante le nord de Vianden.

5. Le nain follement amoureux à Junglinster

On dit qu'un nain amoureux vit dans les bois autour de Junglinster. Un jour, il est tombé amoureux d'une fille du village. «Après que celle-ci eut compris que leur relation n'avait aucun avenir, le nain ne la quitta pas et la chercha partout». La jeune fille alla demander de l'aide au pasteur, qui se souvint d'une vieille recette.

Photo: Anouk Antony

Voici ce qu'elle dit : «Prenez une poignée de sel que vous dissolvez dans de l'eau. On y trempe un morceau de pain que l'on saupoudre ensuite de soufre et que l'on fait ensuite sécher sur le four». La jeune fille devait manger ce pain avant la prochaine visite du nain et le lui faire avaler. La jeune fille fit ce qu'on lui avait conseillé. «Le nain s'éloigna avec dégoût et on ne le revit plus jamais».

6. Au cœur du Grünewald

Le sentier thématique "Konscht am Bësch", long de 4,8 kilomètres, débute directement au Waldhof. Photo: Steve Remesch

Selon les légendes, le Grünewald est lui aussi ensorcelé. Plusieurs récits mystérieux nous sont parvenus. Deux hommes de la région se rendirent un jour au Grünewald. En rentrant chez eux, ils entendirent une musique céleste et s'arrêtèrent. Soudain, ils entendirent de grands cris et des coups de fouet. «Il leur semblait qu'ils étaient entourés d'une cavalerie». Seulement, ils ne pouvaient pas voir les mystérieux cavaliers.

Le lendemain matin, ils revinrent. Près d'un grand chêne imposant, ils trouvèrent «des traces évidentes de pas humains, et l'on pensait que c'était là que le fantôme avait dansé» . L'histoire ne dit pas s'il s'agissait du ''Schappmännchen''. En tout cas, il ne fallait pas imiter le cri de chasse de ce mâle. Un randonneur n'avait pas suivi ce conseil. »Tout à coup, il ne savait plus où il était». Il dut «marcher et marcher» avant de retrouver la civilisation. «C'est le ''Schappmännchen'' qui lui avait fait ça».

7. Le chêne increvable près d'Altrier

Le chêne millénaire d'Altrier Photo: Josette Meckel/LW-Archiv

Le circuit de randonnée d'Altrier, long de douze kilomètres, passe au kilomètre 11 devant un chêne, qui se trouve là depuis des siècles. Certains rapports mentionnent «un très vieux chêne vénérable, auquel est attachée une niche fermée par une grille en fer». Celle-ci abrite encore aujourd'hui une image de la Vierge en bois.

Selon la tradition populaire, «le chêne Maria de la forêt» provient d'une époque révolue. L'arbre n'aurait pas changé au cours des siècles. Il a cessé de grandir, «bien que sa couronne se couvre chaque année de nouvelles feuilles». Selon la légende, il serait également impossible de couper l'arbre. Il serait également impossible de retirer durablement l'image de la Vierge de l'arbre. Cela a déjà été tenté pour d'autres arbres magiques, les voleurs l'ont toujours lourdement regretté par la suite.

8. L'âme du comte Siegfried

La construction du Lucilinburhuc serait due à un pacte avec le diable. Le comte Siegfried se serait perdu lors d'une chasse et serait parvenu à l'endroit où se trouve aujourd'hui le rocher du Bock. «A l'époque, cette vallée rocheuse avait l'air bien sauvage». Siegfried échangea le rocher contre une seigneurie à Feulen(canton de Diekirch). Mais comme il n'avait pas d'argent, il dut renoncer à la construction d'un château.

Le diable aurait aidé à la construction du château sur le rocher du Bock. Photo: Frank Weyrich

«Il s'assit donc tristement et appela le diable». Celui-ci apparut immédiatement et se montra prêt à réaliser les souhaits du comte. Il n'avait qu'une seule condition : «Que le comte lui prescrive son âme, qu'il viendrait chercher au bout de trente ans». Le lendemain, un magnifique château se dressait sur le rocher du Bock.

Trente ans plus tard, Siegfried invita les chevaliers du voisinage à un festin et fit garder le château de la manière la plus stricte. Mais soudain, le diable se dressa au milieu des invités et fit signe à Siegfried de le suivre. Il saisit le comte et disparut avec lui par une fenêtre. Lorsqu'on chercha l'hôte, on n'entendit qu'une «odeur pestilentielle dans la chambre».

9. La belle Griselinde du Mullerthal

Les ruines du château de Heringen sont aujourd'hui une destination appréciée des randonneurs. Autrefois, la «riche et belle Griselinde y vivait seule avec une fée». Celle-ci lui avait appris à chanter avec une beauté envoûtante et à transformer ainsi des auditeurs insensibles en rochers. De nombreux chevaliers avaient déjà été transformés en rochers rigides, comme le prouvent les nombreuses masses de pierre du Mullerthal.

Aujourd'hui, c'est une ruine, mais autrefois, c'est là que vivait la belle Griselinde. Photo: Marc Wilwert

«Un soir, son amant, le jeune chevalier de Folkendingen, arriva». Il entendit le chant et voulut s'approcher secrètement de la chanteuse. Alors qu'il escaladait la falaise abrupte, «il fit un faux pas et tomba dans l'abîme». La jeune fille se précipita à son secours, mais il était trop tard. Peu de temps après, Griselinde serait décédée de chagrin d'amour. «Mais chaque printemps, elle revient et fait entendre ses lamentations sur les ruines du château».

10. Le comte ensorcelé de la Gorge du loup

L'un des sentiers de randonnée les plus populaires du pays traverse les Gorges du Loup près d'Echternach. C'est là que vivait, dit-on, un comte ensorcelé. Un jour, deux jeunes filles d'Echternach se rendirent dans la forêt pour ramasser des brindilles. Elles passèrent devant un rocher fendu par une large fissure qui s'ouvrait lentement sur une gorge profonde et sombre. «Avec effroi, les enfants virent sur une caisse en fer remplie d'or un chien noir aux yeux étincelants».

L'"aiguille de Cléopâtre", une épingle rocheuse ressemblant à un obélisque, à l'entrée des gorges du loup. Photo d'archives: Pierre Haas

Lorsqu'ils voulurent jeter un deuxième coup d'œil dans la crevasse, celle-ci s'était déjà refermée. La légende dit que si des enfants innocents jettent un chapelet dans la fente, le sort du comte ensorcelé est rompu. Les trésors se trouvant dans la grotte reviennent alors aux enfants. L'or n'a pas été retrouvé à ce jour.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.