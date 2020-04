La situation dans les maisons de retraite et de soins est sous contrôle estime ce jeudi Corinne Cahen (DP). La ministre de la Famille et de l'Intégration a toutefois révélé que 99 cas de covid-19 étaient recensés dans ces établissements.

Des seniors sous bonne garde

«Les vieilles personnes infectées par le coronavirus n'ont pas toujours besoin d’être hospitalisées. Il y en a beaucoup qui se remettent du virus.» C'est le message que la ministre de la Famille a voulu faire passer lors de la visioconférence de ce jeudi qui s'est tenue avec les députés de la Commission de la Famille et de l'Intégration, ainsi que de la Commission de la Sécurité sociale.

Interrogée par le CSV, qui souhaitait obtenir quelques éclaircissements sur la situation des personnes âgées et dépendantes, la ministre a déclaré que «99 personnes étaient infectées dans les maisons de retraite et de soins» mais que la situation pouvait encore évoluer très rapidement. Un contexte qui tranche par rapport à la Belgique. Les homes du royaume sont présentés par le secteur et par les médias comme des «bombes à retardement». Mardi, des membres du service médical de l'armée belge ont été appelés en renfort dans deux maisons de repos.

L'absentéisme en baisse

Corinne Cahen a souligné l'importance du personnel des maisons de retraite. «Il s'agit de personnes engagées» qui mettent tout en oeuvre pour faciliter le quotidien des pensionnaires comme permettre le contact avec les familles grâce aux nouvelles technologies (Skype) ou assurer le service de coiffure. De plus, «les absences de personnel sont en dessous de la moyenne, ce qui prouve le grand dévouement des soignants et éducateurs».

Encore de la place dans les hôpitaux du Grand-Duché Depuis la première infection au covid-19, le paysage hospitalier a radicalement changé. A commencer par l’augmentation des capacités d'accueil. Sur le terrain, personne ne fait preuve de triomphalisme, mais jusqu'ici le système encaisse le choc.

La qualité des soins apportés aux personnes âgées n'empêchent pas ces dernières de contracter toutefois la maladie. Pour rappel, le premier décès survenu dans ce type d'établissement date du 26 mars dernier.

Dans ce cas, les malades sont transférés au centre de Colpach lorsqu'ils sont positifs au covid-19. Le château de la localité sert d'ailleurs de "centre de traitement". Une «autre structure est actuellement mise en place à Consdorf pour accueillir les personnes ayant besoin de récupérer après un séjour en hôpital sans être positives», précise encore Corinne Cahen.

Quant à Romain Schneider (LSAP), il a rappelé que «deux tiers des personnes bénéficiant de l'assurance dépendance étaient à domicile». Malgré l'état d'urgence, la situation restait gérable. Les «actes principaux de la vie seraient assurés», selon le ministre de la Sécurité sociale qui met aussi en évidence les nombreuses initiatives des communes pour conserver le lien avec les personnes âgées.

