La consommation d'eau potable ayant diminué après la mise en place d'une phase de vigilance, l'État luxembourgeois a décidé de lever certaines restrictions qui s'appliquaient, mais la situation des cours d'eau du pays reste inquiétante.

Levée de la phase de vigilance

Une sécheresse record attendue pour les cours d'eau

Laver sa voiture, remplir sa piscine, ou arroser sa pelouse, autant de gestes qui étaient à éviter depuis le 13 juillet dernier, date à laquelle le Luxembourg entrait dans une «phase de vigilance» concernant sa consommation d'eau potable. L'approvisionnement en eau était en effet menacé du fait de la faible recharge des nappes phréatiques en hiver, tandis que les pics de chaleur faisaient augmenter la consommation.

L'approvisionnement en eau potable souffre de la météo Alors que le Luxembourg s'apprête à vivre sa deuxième vague de chaleur de l'année 2022, l'approvisionnement en eau potable du pays est dans une «situation précaire» alerte le ministère de l'Environnement.

Le pire semble être derrière nous, le ministère de l'Environnement, du climat et du développement durable et l'administration de la gestion de l'eau ayant conjointement décidé de lever cette phase de vigilance, ce jeudi 4 août. «Les consommations ont effectivement diminué», font savoir les deux institutions pour justifier cette décision. Une diminution due notamment au début du congé collectif, le 29 juillet.

Ainsi, «les consommations effectives ne justifient plus le maintien de la phase de vigilance au niveau national». Inutile de commencer à remplir baignoire et piscine insoucieusement, l'évolution de la météo et de la consommation pourrait, dans les semaines à venir, être responsable d'un retour de restrictions, cette fois-ci au niveau communal.

Une situation inquiétante pour les cours d'eau

Et même si ces restrictions ne pointent pas immédiatement le bout de leur nez, ministère de l'Environnement et administration de la gestion de l'eau réitèrent conjointement leur appel à limiter la consommation afin d'éviter tout gaspillage.

Les cours d'eau et les poissons en souffrance La sécheresse et la chaleur qui règnent depuis plusieurs semaines ont des conséquences néfastes sur les cours d'eau luxembourgeois et sur la faune qui y vit.

En effet, les cours d'eau sont dans une situation jugée «inquiétante» par les deux administrations. Temps sec et faibles précipitations pourraient entraîner des minima encore jamais égalés au Luxembourg. Certains seuils critiques ont déjà été atteints en 2022, et ce, trois semaines plus tôt qu'en 2020. Cette sécheresse est en passe de causer des dégâts irréversibles sur la faune et la flore du milieu fluvial.

Des débits bas, synonymes d'une forte concentration des charges polluantes dans l'eau, mais également d'une augmentation des températures, sont un cocktail particulièrement toxique pour les organismes aquatiques. La qualité de l'eau subit une dégradation, ce qui pousse à la prolongation de l'interdiction du prélèvement d'eau de surface, même couvert par une autorisation.

