Pour lutter contre la propagation du virus, le chef du gouvernement Xavier Bettel a appelé les résidents à limiter leurs déplacements au strict minimum. Un appel pas toujours bien entendu. La police luxembourgeoise est mobilisée pour sanctionner les plus indociles.

Luxembourg 4

Des sanctions pour les plus récalcitrants

«Rester chez soi», tel est le mot d'ordre du gouvernement ces derniers jours. Mais si «les entreprises semblent avoir compris le message, les individus, un peu moins», constate le directeur général de la police, Philippe Schrantz. Des sanctions sont toutefois prévues pour tous ceux qui se risqueraient à mettre le nez dehors, rappelle ce jeudi matin le ministre de la Sécurité intérieure François Bausch. Les citoyens qui s'aventurent sans raison à l'extérieur s'exposent ainsi à un avertissement taxé de 145 euros. Une amende doublée en cas de non-paiement dans les 30 jours.

Pour veiller au bon respect des règles de confinement, le gouvernement peut compter sur pas moins de 1.500 policiers, ainsi qu'une réserve supplémentaire en effectif de 20%. 40 agents de la douane sont également présents pour prêter main-forte. Et les contrôles ont d'ores et déjà commencé. A la Cloche d'Or ce jeudi matin, la police arrête les automobilistes, contraints de justifier leur sortie. A Bonnevoie, des voitures de police sillonnent le quartier. Dans le quartier de la gare et en centre-ville, quelques personnes circulent encore, seules ou à deux.

La police ne va pas se jeter sur les gens qui sortent leur chien. François Bausch, ministre de la Sécurité intérieure

Mardi et mercredi, près de 250 contrôles ont été effectués sur le territoire, précise le porte-parole de la police Frank Stoltz. Si une «approche préventive» était privilégiée en ce début de semaine, les premiers avertissements taxés ont été distribués aujourd'hui.



«La police ne va pas se jeter sur les gens qui sortent leur chien», rassure cependant François Bausch. «Ce sont les rassemblements de personnes qu'il faut éviter, les sorties inutiles», précise-t-il, afin de tempérer les craintes : «Les gens qui le doivent peuvent encore aller travailler, sans formalité particulière.»



4 La police contrôle les automobilistes ce matin à la Cloche d'Or. Photo: Chris Karaba

La police contrôle les automobilistes ce matin à la Cloche d'Or. Photo: Chris Karaba Le centre-ville de la capitale est déserté. Photo: Guy Jallay Le centre-ville de la capitale est déserté. Photo: Guy Jallay La police veille au respect des mesures de confinement. Photo: Guy Wolff





