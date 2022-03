Le dernier rapport annuel de l'Administration des Douanes et des Accises (ADA) note une évolution assez importante des saisies concernant certains stupéfiants.

En 2021

Des saisies de stupéfiants en hausse pour les douaniers

Fin février, Environ 1,9 million de cigarettes empilées sur plus d'une douzaine de palettes étaient découvertes dans la zone de fret des avions cargo au Findel. Ces cartouches saisies étaient dissimulées dans 2.400 colis disséminés parmi des marchandises importées qui, contrairement aux cigarettes, étaient déclarées. Ce tabac illégal et contrefait provenait probablement de Chine et était arrivé au Grand-Duché par voie aérienne via Taiwan. De là, il devait être transporté par camion vers le Royaume-Uni et vendu sur le marché noir.

Tout cela s'était sans compter sur la grande vigilance des douaniers luxembourgeois qui redoublent d'efforts pour éviter que des drogues illégales ne se retrouvent en circulation dans le pays. Un travail de fourmi qui a encore porté ses fruits en 2021. C'est en tout cas ce que laisse croire le dernier rapport annuel de l'Administration des Douanes et Accises du Luxembourg (ADA).

Ainsi, en 2021, ce n'est pas moins de 544,2g d'héroïne et 1,78kg de cocaïne qui ont été saisis. 31,8kg de Haschisch ainsi que 3,7kg de marijuana ont également été saisis par l'ADA. Mais ce n'est pas tout puisque les douanes luxembourgeoises ont également mis la main en 2021 sur pas moins de 6.000ml de GHB. Lorsqu'on sait qu'une simple dose d'un peu plus de 2 ml peut se révéler mortelle, on peine à imaginer les ravages qu'une telle quantité aurait pu provoquer sur le marché si elle n'avait pas été découverte.

Plus de 18 kilos de Kétamine

Toujours aussi interpellant, 4.277 pilules de produits dopants et pas moins de 18,6kg de Kétamine ont été saisis en 2021.

Pour certains stupéfiants, comme la cocaïne ou l'héroïne, le montant des saisies est en très nette hausse en comparaison avec 2020, une année marquée par la crise sanitaire toutefois. Il y a également fort à parier que le nombre de cigarettes illégales saisies sera très important dans le futur rapport de 2022, en raison de la prise massive évoquée ci-dessus. «On ne peut affirmer, sans analyse comparative contextuelle, que les chiffres sont en augmentation ou en diminution alors que les saisies peuvent quant à leur importance variées substantiellement», précise de son côté l'ADA, ajoutant ne pas avoir eu affaire à des cas d'usines clandestines de cigarettes illégales comme on en pu en découvrir une il y a quelques jours à Arlon en Belgique, non loin de la frontière.

Un véhicule transport des marchandises sur 3 en infraction De plus, les infractions ont été très nombreuses en ce qui concerne les transports routiers transportant des marchandises. Sur les 3.119 véhicules transportant des marchandises contrôlés, 1.013 se trouvaient en infraction. En d'autres termes, près d'un véhicule sur 3 contrôlé présentait une infraction. De quel genre d'infraction parle-t-on? «Les contrôles, qui se font suite à un ciblage par les agents, ont un caractère intégré donc les contrôles couvrent toujours plusieurs législations. Il y a celle du code de la route où l'on peut retrouver : un dépassement de la hauteur maximale autorisée, un chargement pouvant constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés, un dépassement de la masse maximale autorisée d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés ou encore l'usage d’un ou de plusieurs pneus faisant apparaître de la toile.» Les douanes nous expliquent également que les chauffeurs doivent respecter une «règlementation sociale ». «On parle notamment du dépassement de la durée de conduite ininterrompue en raison d'une pause faite trop tard ou bien d'un dépassement de la durée de conduite journalière et d'un temps de repos journalier insuffisant.» Parmi les autres données mis à disposition par l'ADA, qui compte un effectif de 445 fonctionnaires, on remarque également que es recettes totales de la taxe sur les véhicules routiers s’élevaient en 2021 à 68.287.759,28 euros, ce qui correspond à une légère hausse par rapport à 2020.





