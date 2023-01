La circulation des trains a été interrompue suite à une cause technique impliquant l'aiguillage à hauteur d'Esch-sur-Alzette.

Entre Esch-sur-Alzette et Audun-le-Tiche

Des retards et des suppressions sur la ligne 60

Attention si vous devez circuler ce mardi matin sur la ligne 60 (Luxembourg - Bettembourg- Esch/Alzette - Rodange). Les CFL indiquent que la circulation des trains est actuellement interrompue dans les deux sens entre Esch-sur-Alzette et Audun-le-Tiche. En conséquence, des retards et des suppressions sont à prévoir entre Esch-sur-Alzette et Belval.

Ces perturbations sont dues à une cause technique, qui implique l’aiguillage à hauteur d'Esch-sur-Alzette.

Les CFL précisent que les équipes de maintenance sont sur place pour résoudre le problème.

Le trafic devrait reprendre progressivement entre Esch-sur-Alzette et Audun-le-Tiche, mais pas avant 14h20.

