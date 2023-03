Les passagers qui doivent prendre un vol ce samedi peuvent s'attendre à des retards d'une à trois heures.

Aviation

Des retards dans les vols Luxair à cause d'une panne informatique

Les passagers qui doivent prendre un vol ce samedi peuvent s'attendre à des retards d'une à trois heures.

Samedi difficile pour la compagnie aérienne nationale. Un problème informatique, dans la matinée, a occasionné des désagréments dans les horaires de départ à Luxembourg.

Grève en Allemagne lundi: le Luxembourg sera impacté Plus d'un millier de vols devraient être annulés ce lundi en Allemagne et les trains sur les lignes principales ne circuleront pas. Des vols Luxair seront impactés ainsi que probablement les trains des CFL en provenance ou vers l'Allemagne.

Les passagers doivent compter avec des ajustements qui peuvent retarder les vols d'une à trois heures.

Sur Twitter, des utilisateurs mécontents de la situation dénoncent le manque de soutien de l'entreprise. «J'ai dû annuler mon vol et réserver à nouveau. J'ai été obligé de réserver avec United, qui impliquait leurs partenaires LuxairAirlines et les deux n'ont fait preuve d'aucune responsabilité, empathie ou flexibilité. Je ne me suis jamais senti aussi peu respecté. Le pire service et la valeur que j'aie jamais connus», a écrit un utilisateur.

Luxair a annoncé à la mi-journée qu'il n'était toujours pas possible de savoir exactement combien de temps prendra la réparation de la panne technique et de quoi il s'agissait réellement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.