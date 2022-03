La procédure de remboursement de la mutuelle accumule les retards. Les ménages à faibles revenus sont ainsi davantage pénalisés.

Des délais de plus en plus longs

Des retards dans les remboursements de la mutuelle

La procédure de remboursement de la mutuelle accumule les retards. Les ménages à faibles revenus sont ainsi davantage pénalisés.

(S.MN. avec Florian JAVEL) Si vous interrogez le ministre de la Sécurité sociale Claude Haagen (CSV) sur la procédure de remboursement de la CNS (Caisse nationale de la santé), qui s'éternise, et sur la charge que cela représente pour les ménages à faibles revenus, vous vous verrez énumérer une série de chiffres et de références à des questions parlementaires précédentes. Que ceux-ci justifient la situation actuelle ou offrent une solution directe est une autre question à laquelle on ne répondrait pas.

Les retards s'accumulent

En réponse à la question écrite posée par la députée Myriam Cecchetti (Déi Lénk) sur l'évolution récente de l'accumulation des retards dans les remboursements des frais médicaux payés, le ministre n'a pu que constater que la situation n'avait pas changé depuis avril 2021.

Le délai de remboursement s'étend aujourd'hui encore jusqu'à six semaines. Les raisons sont multiples : augmentation soudaine des demandes, manque de personnel en raison de la crise sanitaire et d'un réajustement interne des collaborateurs dans le cadre de la numérisation, comme le Paiement immédiat direct (PID) visé, par lequel les factures doivent être remboursées directement, ainsi que des problèmes de recrutement de nouveaux employés ayant des qualifications spécifiques.

Le fait que l'augmentation des demandes soit un phénomène saisonnier et donc un obstacle planifiable n'a pas été interprété par le ministre comme une incitation à l'autocritique.

Le DPI, porteur d'espoir

Pour le remboursement immédiat des frais médicaux, il resterait possible de les demander par chèque à un guichet de la CNS si les frais dépassaient 100 euros. Le règlement direct des prestations pour les personnes à faibles revenus continuerait en outre à fonctionner, indépendamment des retards pour le remboursement régulier, a-t-il précisé.

Concernant la question cruciale de Cecchetti sur le Paiement immédiat direct (PID), Haagen a souligné qu'il s'agissait d'un projet ambitieux mais d'autant plus complexe que le déroulement des processus automatisés devait être coordonné avec précision. Il a réfuté les doutes quant à savoir si cette entreprise serait opérationnelle d'ici 2023. Après une phase de test, le PID pourra certainement être introduit.

