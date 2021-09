«Des résultats concrets sur le logement? Ça se saurait...»

Six mois après la dernière manifestation nationale pour le logement abordable, les avancées concrètes sur le principal sujet de préoccupation des résidents restent minces. Ce que dénonce Jean-Michel Campanella, président de l'association Mieterschutz Lëtzebuerg.

Six mois après la dernière manifestation nationale pour le logement abordable, les avancées concrètes sur le principal sujet de préoccupation des résidents restent minces. Ce que dénonce Jean-Michel Campanella, président de l'association Mieterschutz Lëtzebuerg.

Sujet éminemment politique, la question du logement doit faire l'objet de nouvelles annonces lors du prochain discours sur l'état de la Nation, prononcé le 12 octobre prochain par Xavier Bettel (DP). Mais en attendant, les changements attendus par les acteurs de terrain se font toujours attendre, estime Jean-Michel Campanella, président de l'asbl Mieterschutz Lëtzebuerg.

Il y a six mois se tenait la deuxième manifestation nationale pour l’accès au logement abordable. Quels résultats concrets avez-vous vu se mettre en place depuis ?

Jean-Michel Campanella - «Des résultats concrets? S'il y en avait eu, cela se saurait... Pour l'heure, seules des annonces ont été réalisées sans qu'elles ne se traduisent par un quelconque changement.

Au cours des derniers mois, la perception des difficultés semble avoir évolué, notamment suite à la publication d'une étude du Liser et de l'Uni qui détaillait les mécanismes en jeu derrière la hausse des prix de l'immobilier...

«En tant que représentant des locataires et des personnes qui ont des difficultés à se loger, je suis vraiment énervé car les gens ont besoin de solutions dans l'immédiat et non dans cinq ou dix ans. Nous en sommes à un point où il y a plus d'investissements dans le secteur militaire dans le sujet qui préoccupe le plus les résidents. Ce qui en dit long sur les priorités du gouvernement.



Qu'attendez-vous donc du prochain discours sur l'état de la Nation ?

«Un vrai projet avec des mesures qui vont bien plus loin que ce qui existe pour l'heure. Si la réforme du Pacte logement 2.0 ou celle du PAG sont en cours, leurs effets vont encore une fois tarder à se faire sentir. Et le phénomène qui voit de plus en plus de monde traverser les frontières pour pouvoir se loger va encore s'accentuer.



Le Premier ministre devrait annoncer un toilettage de la taxe foncière et des changements au niveau du taux d'amortissement accéléré. Cela sera-t-il suffisant selon vous ?

«Ces deux points constituent déjà une bonne étape, mais reste désormais à savoir les spécifications précises prévues par le gouvernement. Mais encore une fois, tout ceci doit aller plus vite car ces sujets avaient été évoqués quand Jean-Claude Juncker (CSV) était Premier ministre et depuis rien n'a vraiment changé sur cette question.

Si une pression de plus en plus grande est mise sur les politiques ces derniers mois, certains ne semblent toujours pas comprendre ce que ce sujet implique concrètement. Car les difficultés à se loger ne concernent pas uniquement les personnes au revenu minimum social mais bel et bien la classe moyenne. Et une partie de plus en plus grande.



Au vu du retard accumulé en matière de construction de nouveaux logements, considérez-vous toujours réaliste votre demande de changements rapides en matière de logement?

«Oui, car il existe des outils qui peuvent être actionnés de manière rapide et efficace. Aussi bien pour exercer une pression que pour inciter les propriétaires à à mettre des biens sur le marché. Jouer sur la fiscalité me semble une bonne approche pour obtenir de vrais résultats. Mais cela induit d'avoir une vraie volonté politique. Idem en ce qui concerne des changements nécessaires au niveau juridique, comme l'inscription du droit au logement dans la Constitution. Cela permettrait notamment de faire évoluer les décisions des juges dans bien des cas...

Les élections communales et législatives se profilant, de réels changements peuvent-ils finalement être mis en oeuvre d'ici 2023 ?

«Mettre en oeuvre des annonces concrètes sur un ou deux ans correspond vraiment à un bon timing selon moi. Si cela ne se réalise pas, la possibilité de mettre en place une nouvelle manifestation d'ampleur reste toujours sur la table. Car si la question inquiète 70 à 80% des résidents, il faut que leur voix soit entendue. Et pas seulement écoutée.»



