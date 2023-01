Les Verts ne se laissent pas déstabiliser par les attaques - même celles de la coalition - et continuent imperturbablement à se battre pour les valeurs vertes.

Réception du Nouvel An Déi Gréng

«Des résultats au lieu des slogans»

Lundi soir, Déi Gréng ont trinqué à la nouvelle année à la Rockhal de Belval et se sont exclusivement occupés d'eux-mêmes. Pas un mot sur les récentes attaques verbales des rangs du DP et du LSAP. Pas de contre-attaque, ni contre les partenaires de coalition ni contre l'opposition. Au lieu de cela, le credo est le suivant : rester soi-même, garder son calme et continuer à lutter sereinement pour les valeurs vertes.

Les deux coprésidents Djuna Bernard et Meris Sehovic ainsi que la cheffe de groupe Josée Lorsché ont attribué de bonnes notes aux ministres écologistes et ont expliqué aux membres du parti et aux sympathisants pourquoi le pays ne peut être mené vers un avenir meilleur qu'avec les Verts.

Josée Lorsché a évoqué la crise à laquelle le pays a dû faire face l'année dernière. Elle a évoqué les mauvaises décisions prises au cours des dernières décennies, dont les effets se font désormais sentir. Elle a cité comme exemple la dépendance aux énergies fossiles ou encore «la destruction de nos bases naturelles de vie, qui n'a pas seulement des répercussions profondes sur le règne végétal, mais aussi un impact négatif sur notre santé».

Lorsché a également constaté que la richesse se concentre de plus en plus entre les mains de quelques «happy few» et que «de plus en plus de personnes sont laissées pour compte». Les violations des droits de l'homme, les atteintes aux libertés fondamentales dans le monde entier ainsi que le déni de la crise climatique «pour faire valoir des intérêts économiques à courte vue» sont des évolutions «qui coûtent cher à long terme».

«Nous plaçons les faits au-dessus de l'idéologie»

Meris Sehovic considère les Verts comme le seul parti capable de contrer ces évolutions négatives. Au cours des neuf dernières années, les Verts ont abordé avec beaucoup de passion et de courage des thèmes «que d'autres ont négligés pendant des décennies» selon lui. Ce faisant, les Verts ont cultivé un style politique impassible, transparent, non polémique et intéressé par les faits, «qui place les résultats avant les slogans et les faits avant l'idéologie».

Sans dire un mot des critiques véhémentes - y compris de la part des partenaires de la coalition - sur le projet de loi sur les loyers, la coprésidente Djuna Bernard a fait l'éloge de la politique du logement du ministre Henri Kox, qui, après 17 ans d'immobilisme dans le domaine du logement, a enfin permis de mettre en place des logements abordables et de protéger les locataires contre les loyers élevés et de renforcer leurs droits.

Aucun ministre n'a été oublié dans ce discours élogieux. La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring, qui a succédé à Carole Dieschbourg en mai, a également pu se réjouir des applaudissements lorsque Djuna Bernard a attesté qu'elle avait géré avec succès des dossiers difficiles dès le premier jour, avec un grand engagement et un calme et une sérénité stoïques. Elle n'a pas perdu de vue les objectifs de protection du climat et de la nature et a parallèlement simplifié et rendu plus transparentes les procédures en matière de protection de la nature.

Les Verts ne se laissent pas déstabiliser par les attaques, y compris par celles venant de la coalition. Photos: Marc Wilwert

La ministre de la Justice et de la Culture Sam Tanson a reçu des éloges pour la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur le patrimoine, tandis que le ministre de l'Énergie Claude Turmes a été félicité pour avoir été en première ligne dans la lutte contre la crise énergétique et pour avoir assuré «en ces temps difficiles un approvisionnement en énergie abordable, sûr et propre».

«On a encore beaucoup de projets»

Pour l'avenir, les Verts ont encore beaucoup de projets. «Nous avons encore quelques combats politiques à mener. Nous les mènerons de manière constructive, loyale et avec un grand engagement pour nos valeurs vertes», a déclaré Josée Lorsché. Nous voulons par exemple nous engager pour une agriculture durable et sûre pour l'avenir ainsi que pour un système de santé qui fonctionne bien et qui est orienté vers les patients. Un point faible central du système de santé actuel est l'absence de numérisation, qui conduit à ce que «les patients doivent subir plusieurs fois des traitements parce que les services ne sont pas reliés entre eux», a déclaré Josée Lorsché.

Déi Gréng souhaite également s'engager pour un parlementarisme plus transparent et plus ouvert. Le registre de transparence est un premier pas. Mais il est trop timide et pas assez conséquent, selon Josée Lorsché. Les Verts se sont imposés en interne un calendrier de transparence afin de rétablir la confiance des citoyens dans les institutions et la politique. Mais il est important que tous les parlementaires s'engagent à être transparents et à révéler avec quels groupes d'intérêts ils discutent de quels sujets.

Josée Lorsché a qualifié la maîtrise de la crise énergétique de performance collective dont on peut être fier. La responsabilité individuelle, la solidarité et des décisions politiques courageuses permettent d'accomplir et de réaliser beaucoup de choses. «En tant qu'Européens, nous ne nous laisserons pas non plus diviser ou monter les uns contre les autres, même si certaines forces tentent d'y parvenir».

«Des changements rapides et positifs sont possibles»

Meris Sehovic a constaté que, malgré les défis et les moments difficiles, des changements rapides et positifs sont possibles pour les citoyens «si nous restons unis, agissons avec détermination et nous soutenons mutuellement. Qu'il s'agisse de l'État de droit ou de la démocratie, de l'approvisionnement en énergie ou de notre sécurité - nous, les Verts, travaillons chaque jour dans des domaines de responsabilité essentiels pour protéger notre société libre et pour guider notre pays en toute sécurité à travers ces temps difficiles. Nous le faisons avec compétence et passion», a déclaré M. Sehovic.

Cependant, tous les problèmes ne se règleront pas en une ou deux législatures. On ne peut pas répondre partout uniquement au niveau national et un changement positif n'est pas toujours directement visible.

«Mais nous, les Verts, avons fait beaucoup pour l'avenir, pour la cohésion, au cours des dernières années. Nous avons fait avancer la transition qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, du logement et de nombreux autres domaines importants». Il s'agit maintenant, selon lui, de poursuivre cette transition en 2023, année de super-élections. «Nous sommes les seuls à pouvoir garantir que tous les changements positifs que nous avons initiés seront poursuivis jusqu'à la fin. C'est notre mission».

