Luxembourg

Des restaurateurs face à l'équation des tests rapides

Jean-Michel HENNEBERT Si l'annonce de la réouverture de l'ensemble de l'activité du secteur Horeca fait l'unanimité, la mise en oeuvre concrète des nouvelles mesures sanitaires reste encore un point d'interrogation. En cause, l'absence de répartition claire des droits et des devoirs de chacun.

Six mois après la fermeture complète des bars, cafés et restaurants et un mois après la réouverture des terrasses, la totalité des 2.600 entreprises du secteur Horeca pourront reprendre leur activité à compter du 16 mai prochain. Annoncée mercredi par Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP), la mesure s'accompagnera de nouvelles mesures afin de «maintenir une situation sanitaire stable».

En l'occurrence, cela prendra la forme d'une obligation faite aux restaurateurs de ne servir à l'intérieur de leur établissement que les clients capables de présenter un test négatif récent. Que ce dernier soit un test PCR daté de moins de 72 heures, un test antigénique prélevé par un personnel formé de moins de 24 heures - certificat à l'appui - ou un test réalisé sur place. Et c'est sur ce dernier point que le bât blesse pour le moment.

Des kits par milliers Les 500.000 dispositifs de test à destination des 2.600 entreprises du secteur seront livrés «entre lundi et mercredi», indique Carlo Thelen, directeur de la Chambre de commerce, qui demande à ce que chaque entreprise «ait quelqu'un pour réceptionner les paquets entre 8h et 17h». Le volume reçu dépendra du nombre de salariés employés par chaque établissement.

Car si 500.000 kits seront distribués gratuitement par la Chambre de commerce à l'ensemble du secteur entre lundi et mercredi prochains, leurs conditions d'utilisation restent, pour l'heure, indéfinies. «Si je suis content de pouvoir enfin rouvrir, cette question des tests m'inquiète car les responsabilités ne sont pas clairement définies», constate Yaghma Yasha, cofondateur de l'asbl Don't forget us, qui craint de devoir «faire la police» tout en prenant le risque «de perdre les aides reçues, voire de devoir les rembourser, si un client ne joue pas le jeu ou parvient à déjouer notre vigilance».

Même interrogation autour du dispositif qui devra être mis en place pour permettre la réalisation des tests au sein des établissements. Si le Premier ministre avait indiqué mercredi que ces derniers pourraient soit «être réalisés devant les établissements», soit «être mis directement sur la table», les deux options se heurtent à des considérations pratiques. Dans un cas, cela pourrait créer une file d'attente dissuasive pour des clients impatients de revenir déjeuner ou dîner en salle, dans l'autre aboutir à une concentration importante de personnes dans un espace réduit pour réaliser leur test.

Au vu des enjeux économiques, la majorité des acteurs de l'Horeca interrogés plaident pour la création d'une structure située à l'extérieur afin de faciliter le service et le respect des gestes barrières. A la fois pour les clients installés en salle et les personnels. «Car notre priorité reste que nos clients reviennent et se sentent bien», résume Etienne-Jean Labarrère-Claverie, chef impliqué dans le mouvement de grogne du secteur en début d'année.

Même analyse du côté de Carlo Thelen, directeur de la Chambre de commerce, qui signale également que s'il considère le recours aux tests rapides comme «la bonne voie à suivre pour rouvrir pas à pas les différentes activités», cette solution ne pourra être que temporaire. Pour le représentant patronal, «le gouvernement devra trouver, à la longue, une solution pour permettre aux personnes immunisées d'accéder plus facilement aux différents services». Soit la mise en place d'un système à deux vitesses que refuse fermement l'exécutif.

A noter enfin que les kits mis à disposition gratuitement par le gouvernement ne constitueront pas un stock suffisant pour plusieurs mois, raison pour laquelle la Chambre de commerce appelle d'ores et déjà les entreprises de l'Horeca, mais également toutes les entreprises du pays, à constituer leurs propres réserves. Ce qui aura un coût qui pourrait être répercuté sur le menu, à l'image du surcoût appliqué par les coiffeurs pour compenser l'achat de matériel de protection.

Une option qui ne devrait toutefois pas décourager les clients «puisque beaucoup consomment déjà plus qu'à l'accoutumée pour nous soutenir», relate Yaghma Yasha qui assure que «le principal tient avant tout dans le fait que nous approchions ensemble du bout du tunnel».

